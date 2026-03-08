  1. Clients Privés
Ski alpinisme Verticale : les Helvètes signent un fantastique doublé aux Européens

ATS

8.3.2026 - 09:25

La Suisse a encore une fois brillé dimanche aux Européens de Shahdag, avec un doublé chez les messieurs.

Keystone-SDA

08.03.2026, 09:25

08.03.2026, 09:32

Rémi Bonnet s'est paré d'or en devançant Aurélien Gay. Chez les dames, Caroline Ulrich a décroché le bronze.

Déjà sacré dans l'individuelle en Azerbaïdjan, Rémi Bonnet s'est donc offert un doublé, le même que lors des championnats du monde 2025 à Morgins. Le Fribourgeois de 31 ans a survolé les débats dimanche pour s'imposer en 27'22''2 avec 58''6 d'avance sur le Valaisan Aurélien Gay. Robin Bussard a quant à lui terminé 4e, à 10''9 du médaillé de bronze autrichien Christof Hochenwachter.

Les Suissesses doivent quant à elles se contenter de la médaille de bronze de la Vaudoise Caroline Ulrich. Sacrée en relais mixte et en sprint dans ces joutes, 2e de l'individuelle, Marianne Fatton n'a pu faire mieux qu'un 5e rang, derrière une autre Suissesse, Thibe Deseyn (4e). L'or est revenu à l'Autrichienne Sarah Dreier, l'argent à l'Italienne Giulia Murada.

Ski alpinisme. Marianne Fatton brille encore et doublé suisse chez les hommes

Ski alpinismeMarianne Fatton brille encore et doublé suisse chez les hommes

