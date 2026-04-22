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Flèche Wallonne Demi Vollering triomphe au forceps dans le mur de Huy

ATS

22.4.2026 - 18:29

La Néerlandaise Demi Vollering a remporté mercredi l'édition féminine de la Flèche Wallonne. Elle a devancé sa compatriote Puck Pieterse après avoir mené, au train, durant toute l'ascension finale du mur de Huy.

Keystone-SDA

22.04.2026, 18:29

L'Espagnole Paula Blasi, victorieuse dimanche de l'Amstel Gold Race, a complété le podium. Déjà lauréate en 2023, Vollering, 29 ans, a signé à Huy son sixième succès de l'année après s'être imposée notamment sur le Tour des Flandres et au Circuit Het Nieuwsblad.

Tour des Flandres. Demi Vollering s'impose, Marlen Reusser se fracture une vertèbre

Tour des FlandresDemi Vollering s'impose, Marlen Reusser se fracture une vertèbre

Le succès de la Néerlandaise confirme le début de saison tonitruant de l'équipe FDJ qui totalise déjà 14 victoires avec notamment les triomphes de l'Allemande Francisca Koch dans Paris-Roubaix ou de la Genevoise Elise Chabbey aux Strade Bianche.

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