La Néerlandaise Demi Vollering a remporté mercredi l'édition féminine de la Flèche Wallonne. Elle a devancé sa compatriote Puck Pieterse après avoir mené, au train, durant toute l'ascension finale du mur de Huy.

👑 Demi Vollering reine du mur de Huy et de la #FlècheWallonne ! La Néerlandaise décroche un 2e succès sur la course belge après celui obtenu en 2023 pic.twitter.com/i7K2oPWm6g — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 22, 2026

Keystone-SDA ATS

L'Espagnole Paula Blasi, victorieuse dimanche de l'Amstel Gold Race, a complété le podium. Déjà lauréate en 2023, Vollering, 29 ans, a signé à Huy son sixième succès de l'année après s'être imposée notamment sur le Tour des Flandres et au Circuit Het Nieuwsblad.

Le succès de la Néerlandaise confirme le début de saison tonitruant de l'équipe FDJ qui totalise déjà 14 victoires avec notamment les triomphes de l'Allemande Francisca Koch dans Paris-Roubaix ou de la Genevoise Elise Chabbey aux Strade Bianche.