La Néerlandaise Demi Vollering a remporté dimanche Liège-Bastogne-Liège pour la troisième fois en s'imposant en solitaire. Sa coéquipière genevoise Elise Chabbey a pris la 7e place.

Trop forte pour le concurrence et bien aidée par ses coéquipières, Demi Vollering remporte Liège-Bastogne-Liège pour la troisième fois 👏 pic.twitter.com/WUVBu3ElUl — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 26, 2026

Keystone-SDA ATS

Grande favorite, la coureuse de la formation FDJ-Suez réussit le doublé Flèche Wallonne/Liège après avoir également remporté le Tour des Flandres au tout début du mois. Elle a placé une attaque décisive dans la côte de La Redoute après un bon travail préliminaire de Chabbey.

Vollering a ensuite creusé son avance pour franchir la ligne d'arrivée à Liège avec une minute et demie d'avance sur sa compatriote Puck Pieterse et la Polonaise Kasia Niewiadoma. Elise Chabbey a pris la 7e place dans un petit groupe à 1'56 de Vollering.