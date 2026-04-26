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Liège-Bastogne-Liège Femmes Demi Vollering intouchable, Elise Chabbey aux places d’honneur

ATS

26.4.2026 - 18:08

La Néerlandaise Demi Vollering a remporté dimanche Liège-Bastogne-Liège pour la troisième fois en s'imposant en solitaire. Sa coéquipière genevoise Elise Chabbey a pris la 7e place.

Keystone-SDA

26.04.2026, 18:08

Grande favorite, la coureuse de la formation FDJ-Suez réussit le doublé Flèche Wallonne/Liège après avoir également remporté le Tour des Flandres au tout début du mois. Elle a placé une attaque décisive dans la côte de La Redoute après un bon travail préliminaire de Chabbey.

Vollering a ensuite creusé son avance pour franchir la ligne d'arrivée à Liège avec une minute et demie d'avance sur sa compatriote Puck Pieterse et la Polonaise Kasia Niewiadoma. Elise Chabbey a pris la 7e place dans un petit groupe à 1'56 de Vollering.

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