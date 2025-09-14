Ricardo Feller a créé la surprise dans le championnat DTM. Dimanche, l'Argovien a remporté de fort belle manière la deuxième course à Spielberg au volant de son Audi.

Ricardo Feller s’impose à Spielberg lors de la deuxième course. IMAGO/Eibner

Feller s'est imposé en Styrie avec près de deux secondes d'avance sur le Néerlandais Thierry Vermeulen (Ferrari). L'Autrichien Lucas Auer (Mercedes) a terminé 3e et pris la tête du classement général avant la dernière course à Hockenheim. Lors de la première course samedi, Feller n'avait pu se classer que 17e.

Pour le pilote de 25 ans, il s'agit de sa troisième victoire en DTM après ses succès à Imola en 2022 et à Zandvoort en 2023. Au général, Feller n'occupe que la 11e place.