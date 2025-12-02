  1. Clients Privés
NBA Les Wizards gagnent malgré un Kyshawn George maladroit

ATS

2.12.2025 - 08:35

Kyshawn George et les Wizards ont remporté leur troisième victoire de la saison. Ils se sont imposés 129-126 face aux Milwaukee Bucks.

Keystone-SDA

02.12.2025, 08:35

02.12.2025, 08:54

Le Valaisan a eu un peu moins de réussite sur son shoot avec un 3/11 pour neuf points, tous inscrits derrière la ligne (3/6). Mais sur ses 31 minutes de jeu, George a capté 3 rebonds, délivré 5 assists et ajouté un contre et une interception.

NBA. Kyshawn George et Washington retombent dans leurs travers

NBAKyshawn George et Washington retombent dans leurs travers

Capela joue peu

Clint Capela a été moins prolifique. Les Houston Rockets ont perdu contre Utah 133-125. Le Genevois a joué neuf minutes pour deux points (aux lancers francs) et 3 rebonds offensifs. Le centre turc Alperen Sengun s'est fait plaisir avec 31 pts, 8 rebonds, 14 assists, 5 contres et 2 interceptions.

NBA. 5e succès de suite à l'extérieur pour les Rockets de Clint Capela

NBA5e succès de suite à l'extérieur pour les Rockets de Clint Capela

Les Los Angeles Clippers se sont eux aussi inclinés. Une défaite 140-123 face au Miami Heat. Le rookie fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser a eu droit à 12 minutes. Il s'en est servi pour inscrire 6 pts, capté un rebond et réalisé un contre.

