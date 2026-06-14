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Défaite des Spurs en finale NBA Victor Wembanyama : «C'est la plus grande leçon de ma vie»

Clara Francey

14.6.2026

«Je n'étais pas prêt à gagner» un titre NBA, a estimé Victor Wembanyama après sa défaite samedi en finale avec les San Antonio Spurs face aux New York Knicks.

Agence France-Presse

14.06.2026, 16:31

Défait 94-90 par les Knicks victorieux de la série 4-1, Wembanyama a livré une analyse lucide de sa finale en conférence de presse, lui qui disputait à 22 ans ses premiers play-offs.

Finale NBA. Les Knicks sacrés face aux Spurs, 53 ans après leur dernier titre !

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«Evidemment on n'était pas prêts, je n'étais pas prêt à gagner une bague, c'est évident. En termes de volonté de bien faire, d'intensité, d'effort, on était à un bon niveau, moi aussi. Mais l'expérience... Ce sont les erreurs, on ne manque pas de talent ou de capacités, mais on fait trop d'erreurs, je fais trop d'erreurs», a-t-il concédé.

Après avoir mené chaque match de la finale, les Spurs en ont perdu quatre sur cinq, se montrant fébriles dans les instants clés, à l'inverse des Knicks. «Wemby» a fini sa saison samedi sur sa plus mauvaise prestation offensive de la série avec 19 points, dont seulement 3 dans le dernier quart-temps.

«C'est la plus grande leçon de ma vie. Je vais apprendre plus que jamais», a-t-il souligné. Le Français s'est dit «énervé» par le fait «qu'au moins 100 matches» le séparent d'une éventuelle nouvelle finale en 2027, en pensant à la saison régulière qui débutera à l'automne.

«Je vais devoir garder ce sentiment en moi, ralentir, me montrer performant pendant 100 matches», a-t-il soufflé. «L'une des choses que j'ai apprises, c'est que la marge d'erreur est très fine», a-t-il ajouté. «On a dominé la majorité de la série, mais nos erreurs ont été punies durement. On ne peut pas avoir des hauts et des bas aussi importants.»

Appelé à se projeter sur son été d'entraînement, «Wemby» a dit vouloir «travailler encore plus dur pour être plus durable». «Je veux garder l'esprit frais, garder un contrôle sur le jeu tout le temps. C'est ça qui est marquant chez Jalen Brunson», le meneur des Knicks élu MVP des finales, a-t-il salué.

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«Il y a trop de moments où je suis passif, où je n'ai pas le contrôle sur le jeu que j'aimerais avoir, et ça me coûte.»

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