  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA La ligue est prévenue : feu vert pour l’extraterrestre «Wemby»

ATS

29.9.2025 - 20:18

Le phénomène Victor Wembanyama, éloigné des terrains depuis mi-février, a dit lundi avoir «hâte» de rejouer au basket. Il doit débuter sa troisième saison NBA le mois prochain.

Keystone-SDA

29.09.2025, 20:18

Le Français de 21 ans sera d'attaque pour le premier match des San Antonio Spurs le 22 octobre à Dallas, un peu plus de huit mois après sa première sélection au All-Star Game, sa dernière apparition sur un parquet.

En revenant du match des étoiles, «Wemby» s'était vu diagnostiquer une thrombose à l'épaule droite et avait mis un terme à sa saison, lui qui était en pleine progression statistique (24,3 points, 11 rebonds, 3,8 contres en 46 matches).

Victor Wembanyama. «Ouf, je vais enfin pouvoir rejouer un peu au basket !»

Victor Wembanyama«Ouf, je vais enfin pouvoir rejouer un peu au basket !»

«Victor a le feu vert de notre équipe médicale et celui de la NBA», a confirmé lundi l'entraîneur Mitch Johnson lors de la journée média de l'équipe au centre d'entraînement, dans le nord de la cité texane.

Passé entre les mains de «toutes sortes de spécialistes», le géant de 2m24 a pris son temps pour traiter ce problème qu'ont déjà vécu plusieurs joueurs NBA, puis pour retrouver ses repères sur un terrain depuis le mois de juillet et sa reprise des entraînements avec contacts. Le vice-champion olympique de Paris a ensuite renoncé à disputer l'Euro (fin août – début septembre), où il a cruellement manqué à l'équipe de France, éliminée en 8e de finale.

«Bénéfique» à long terme

«Cette expérience a changé ma vie. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, entouré de médecins, à entendre plus de mauvaises nouvelles que ce que j'espérais. Mais je pense qu'à long terme ce sera bénéfique», a expliqué Wembanyama.

«Mon entraînement a été brutal cet été, a-t-il prévenu. J'ai d'abord voulu me soigner, revenir, puis me développer et je peux vous dire que les progrès ont été incroyables. Tous les feux sont au vert. J'ai besoin de jouer au basket maintenant, de travailler avec l'équipe. J'ai hâte, ça m'a tellement manqué!»

Wembanyama a profité de sa longue pause pour assouvir sa curiosité, lui qui multiplie les centres d'intérêt hors de la balle orange.

Basketball. Wembanyama forfait pour l'Euro avec l'équipe de France

BasketballWembanyama forfait pour l'Euro avec l'équipe de France

Après une retraite spirituelle d'une dizaine de jours en Chine dans un temple shaolin, à l'origine de clichés savoureux qui ont fait le tour des réseaux sociaux, «Wemby» a notamment assisté en juillet à un double tournoi, basket et échecs, qu'il a organisé chez lui au Chesnay, ou encore visité la NASA.

Cet amateur de science-fiction a également prêté sa voix à un personnage inspiré de son surnom – «l'alien» – dans la 13e saison de la série animée Futurama. Il a aussi participé au développement d'une série jeunesse animée française dont il sera le héros, «Alien dunk», une aventure de basket interstellaire annoncée pour 2026 par le groupe TF1.

La thrombose «m'a donné le sentiment que la vie était courte, qu'il faut vivre des expériences, a-t-il poursuivi. Je veux manquer le moins de choses possibles.»

Une équipe renforcée

Sans lui en fin de saison dernière, les Spurs avaient achevé l'exercice 2024-25 à une anonyme 13e place à l'Ouest avec 34 succès et 48 défaites, privés de play-off pour la sixième année de suite.

Après avoir attiré le meneur All-Star De'Aaron Fox en février, San Antonio a vu son arrière Stephon Castle être désigné meilleur débutant de l'année, un an après «Wemby». Et l'équipe s'est encore renforcée lors de la draft avec les arrivées du très attendu Dylan Harper, 2e choix, et de Carter Bryant (14e choix).

Les Texans ont aussi recruté deux intérieurs d'expérience, Luke Kornet, champion avec Boston en 2024, et le Canadien Kelly Olynyk (34 ans), mais ils ont toutefois perdu le meneur Chris Paul, parti chez les Clippers.

Le tout sera cornaqué par Mitch Johnson, ancien adjoint du légendaire Gregg Popovich, entraîneur en chef depuis 1996, qui a officiellement passé la main au printemps, après avoir été victime d'un AVC en novembre dernier. «On veut que notre équipe soit à l'image de Victor (Wembanyama), c'est notre meilleur joueur», a prévenu le technicien.

Les plus lus

Trump offre à Netanyahu un plan clé-en-main et «l'un des plus beaux jours de la civilisation»
Vraie révolution ? Le carton... vert émerge dans le football !
Enquête pour abus d'autorité contre Valérie Dittli
Fin de la valeur locative: des conséquences pour tout le monde
«On le vit mal» - Lausanne-Sport, le grand paradoxe
Rafael Nadal effacé : Carlos Alcaraz signe une prouesse rare