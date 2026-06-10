Des supporters des Spurs ont été pris à partie lundi soir à New York en marge du troisième match de la finale NBA face à l'équipe locale des Knicks, des faits dénoncés comme «inacceptables» par la vedette de la franchise texane, Victor Wembanyama.

Spurs fans literally had to hide behind police to stay safe from angry mob of Knicks fans in New York. pic.twitter.com/bb7DLn2xRl — Daily Loud (@DailyLoud) June 9, 2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux et relayées par des médias new-yorkais montrent des fans portant un maillot de San Antonio être invectivés, poussés, voire frappés par plusieurs individus à la fois. Certains finissent avec leur maillot arraché et l'un d'entre eux est même jeté au sol et roué de coups de pieds.

Ces incidents se sont tous produits dans le centre de Manhattan, aux abords ou non loin du Madison Square Garden où les Spurs ont battu les Knicks (115-111) pour revenir à deux victoires à une.

Les débordements de rue dans le cadre d'événements sportifs sont extrêmement rares dans une ville qui n'est pas connue pour son agressivité envers les supporters adverses.

«Je suis tout à fait favorable à la passion, mais dans le respect de l'autre», a déclaré mardi Victor Wembanyama, visiblement surpris une fois informé des échauffourées. «C'est inacceptable.»

«La foule est devenue de plus en plus agressive»

Sollicitée par l'AFP, la police de New York a indiqué que ces événements se sont déroulés dans un contexte plus large de violences, notamment à Bryant Park, jardin public bordant la 42e rue où avait été installée une «fan zone».

«La foule est devenue de plus en plus agressive, violente et prête à la dégradation», de mobilier urbain notamment, a indiqué un porte-parole. «Plusieurs bagarres ont éclaté, occasionnant de multiples blessés», a-t-il poursuivi.

La police, qui a enregistré cinq blessés dans ses rangs, a procédé à l'interpellation de 21 personnes, dont huit ont été inculpées, les autres recevant des amendes.