  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fans des Spurs agressés Victor Wembanyama sort de ses gonds : «C'est inacceptable»

Nicolas Larchevêque

10.6.2026

Des supporters des Spurs ont été pris à partie lundi soir à New York en marge du troisième match de la finale NBA face à l'équipe locale des Knicks, des faits dénoncés comme «inacceptables» par la vedette de la franchise texane, Victor Wembanyama.

Agence France-Presse

10.06.2026, 12:18

10.06.2026, 12:19

Plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux et relayées par des médias new-yorkais montrent des fans portant un maillot de San Antonio être invectivés, poussés, voire frappés par plusieurs individus à la fois. Certains finissent avec leur maillot arraché et l'un d'entre eux est même jeté au sol et roué de coups de pieds.

Ces incidents se sont tous produits dans le centre de Manhattan, aux abords ou non loin du Madison Square Garden où les Spurs ont battu les Knicks (115-111) pour revenir à deux victoires à une.

NBA. «Wemby» fait des étincelles à New York, Trump hué par le public

NBA«Wemby» fait des étincelles à New York, Trump hué par le public

Les débordements de rue dans le cadre d'événements sportifs sont extrêmement rares dans une ville qui n'est pas connue pour son agressivité envers les supporters adverses.

«Je suis tout à fait favorable à la passion, mais dans le respect de l'autre», a déclaré mardi Victor Wembanyama, visiblement surpris une fois informé des échauffourées. «C'est inacceptable.»

«La foule est devenue de plus en plus agressive»

Sollicitée par l'AFP, la police de New York a indiqué que ces événements se sont déroulés dans un contexte plus large de violences, notamment à Bryant Park, jardin public bordant la 42e rue où avait été installée une «fan zone».

«La foule est devenue de plus en plus agressive, violente et prête à la dégradation», de mobilier urbain notamment, a indiqué un porte-parole. «Plusieurs bagarres ont éclaté, occasionnant de multiples blessés», a-t-il poursuivi.

La police, qui a enregistré cinq blessés dans ses rangs, a procédé à l'interpellation de 21 personnes, dont huit ont été inculpées, les autres recevant des amendes.

Finale NBA. 130'000 francs la place au Madison Square Garden ? «C'est ridicule»

Finale NBA130'000 francs la place au Madison Square Garden ? «C'est ridicule»

Les plus lus

Trump, milliardaires et purge interne: le séisme qui secoue CBS
«Je pense que j'ai été utilisée comme un objet sexuel par destination»
L'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé
Des grêlons gros comme des abricots s'abattent sur le Tessin
Attention à cette arnaque à la vignette autoroutière