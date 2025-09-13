Jonas Vingegaard a remporté la 20e et avant-dernière étape de la Vuelta avec une arrivée à Bola del Mundo (2251 m). Le Danois va enlever son premier Tour d'Espagne dimanche à Madrid.

Une étape avec cinq ascensions et plus de 4200 m de dénivelé. Cinq ascensions en forme de crescendo avec comme point d'orgue la montée à Bola del Mundo à 2251 m d'altitude avec trois derniers kilomètres terribles. Eh bien c'est le patron Jonas Vingegaard qui s'est imposé avec la manière sur la dernière grande étape de ces trois semaines de course.

Le Danois, menacé au général par Joao Almeida, n'a laissé le soin à personne de le priver de cette victoire de prestige en forme de point d'exclamation. Sans produire d'attaque dévastatrice mais en menant un train d'enfer, le double vainqueur du Tour de France (2022, 2023) a fait sauter un à un ses adversaires dans les trois derniers kilomètres, là où la pente avoisine parfois les 23%. Il a devancé Sepp Kuss de 11 secondes et Jay Hindley de 13. Almeida a fini 5e à 22 secondes.

Nouvelle manifestation

A noter encore que des manifestants pro-palestiniens ont une nouvelle fois perturbé la course en tentant de bloquer le passage des coureurs à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Quelques dizaines de personnes se sont assises au milieu de la route pour tenter d'arrêter le peloton qui a réussi à se faufiler par les côtés.

Certains militants ont alors commencé à courir vers les coureurs avant d'être appréhendés par les forces de l'ordre. La course a pu continuer normalement, même si les voitures suiveuses ont été arrêtées pendant quelques minutes.