  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vuelta Jonas Vingegaard s’envole vers les sommets et la victoire finale

ATS

13.9.2025 - 17:24

Jonas Vingegaard a remporté la 20e et avant-dernière étape de la Vuelta avec une arrivée à Bola del Mundo (2251 m). Le Danois va enlever son premier Tour d'Espagne dimanche à Madrid.

Keystone-SDA

13.09.2025, 17:24

13.09.2025, 17:33

Une étape avec cinq ascensions et plus de 4200 m de dénivelé. Cinq ascensions en forme de crescendo avec comme point d'orgue la montée à Bola del Mundo à 2251 m d'altitude avec trois derniers kilomètres terribles. Eh bien c'est le patron Jonas Vingegaard qui s'est imposé avec la manière sur la dernière grande étape de ces trois semaines de course.

Le Danois, menacé au général par Joao Almeida, n'a laissé le soin à personne de le priver de cette victoire de prestige en forme de point d'exclamation. Sans produire d'attaque dévastatrice mais en menant un train d'enfer, le double vainqueur du Tour de France (2022, 2023) a fait sauter un à un ses adversaires dans les trois derniers kilomètres, là où la pente avoisine parfois les 23%. Il a devancé Sepp Kuss de 11 secondes et Jay Hindley de 13. Almeida a fini 5e à 22 secondes.

Nouvelle manifestation

A noter encore que des manifestants pro-palestiniens ont une nouvelle fois perturbé la course en tentant de bloquer le passage des coureurs à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Quelques dizaines de personnes se sont assises au milieu de la route pour tenter d'arrêter le peloton qui a réussi à se faufiler par les côtés.

Certains militants ont alors commencé à courir vers les coureurs avant d'être appréhendés par les forces de l'ordre. La course a pu continuer normalement, même si les voitures suiveuses ont été arrêtées pendant quelques minutes.

Les plus lus

Matériel volé, abri de contrôle forcé: rien ne va plus au Mont-Blanc
Un derby d'Italie complètement dingue pour les débuts d’Akanji !
France: Lecornu revient sur l'épineuse question des jours fériés
657 mètres, 8 ans de travaux: le tunnel des Evouettes enfin inauguré
Toujours impérial, Stan Wawrinka s’offre une finale de rêve