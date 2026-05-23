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Giro Le coup double à Pila : Vingegaard voit la vie en rose en Italie !

ATS

23.5.2026 - 17:15

Jonas Vingegaard a fait coup double sur le Tour d'Italie samedi à Pila. Le Danois a remporté en solitaire la 14e étape pour s'emparer du maillot rose pour la première fois de sa carrière.

Keystone-SDA

23.05.2026, 17:15

23.05.2026, 17:43

A l'issue d'une étape courte (133 km) mais comprenant cinq ascensions pour 4350 mètres de dénivelé positif, le leader de Visma-Lease a bike s'est imposé avec 49 secondes d'avance sur l'Autrichien Felix Gall et 58 sur l'Australien Jai Hindley.

Déjà vainqueur des deux premières arrivées au sommet, Vingegaard a décroché dans la localité de la Vallée d'Aoste sa troisième victoire dans ce Giro auquel il participe pour la première fois.

Giro. Tout en gestion, Jonas Vingegaard double la mise

GiroTout en gestion, Jonas Vingegaard double la mise

Jonas Vingegaard ravit le maillot rose au Portugais Afonso Eulalio, qui ne possédait que 33'' d'avance sur lui au départ de l'étape. Le coureur de Bahrain s'est encore battu comme un lion mais a fini par lâcher à neuf kilomètres du sommet, avant de terminer à 2'49 du vainqueur. Il recule à la deuxième place du général, talonné par Gall qu'il ne devance que de 24 secondes.

Grand favori pour la victoire finale, Vingegaard a attaqué à 4,6 kilomètres de l'arrivée après avoir fait rouler ses équipiers toute la journée en tête du peloton pour contrôler une échappée d'une vingtaine de coureurs. Quitte à les mettre au supplice comme le pauvre Tim Rex, dont le rictus de souffrance absolue, le dodelinement de la tête et la langue pendante faisaient peine à voir dans l'ascension de Lin Noir.

Gall limite la casse

Les derniers échappés, dont Giulio Ciccone, ont été repris à cinq kilomètres de l'arrivée dans la montée finale vers Pila (16,5 km à 7,1%). Quatre cent mètres plus loin, Vingegaard a accéléré en tête du petit groupe de favoris et, comme en fin de semaine dernière au Blockhaus et à Corno alle Scale, personne n'a réussi à prendre sa roue.

Felix Gall (Decathlon CMA CGM) a lissé son effort pour limiter les dégâts et reprendre la troisième place du général, à 2'50 déjà de Vingegaard et avec 13 secondes d'avance sur le Néerlandais Thymen Arensman, 6e de l'étape. Jai Hindley, un Giulio Pellizzari renaissant et le leader de la formation suisse Tudor Michael Storer restent en embuscade pour une place sur le podium.

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