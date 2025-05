Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France en 2022 et 2023, s'est dit peu emballé par l'ajout de la butte Montmartre. Celle-ci sera au programme lors de la dernière étape 2025 le 27 juillet prochain.

«Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit une bonne idée», a déclaré le Danois lors d'une visioconférence de presse depuis la Sierra Nevada. Il y prépare actuellement la reconquête du Tour (5-27 juillet).

«Montmartre, ça a été très sympa pendant les JO, il y avait plein de monde avec une bonne ambiance. Mais il ne restait alors plus que 50 coureurs dans le peloton. Sur le Tour de France, on sera 150 à lutter pour se positionner sur une montée très étroite, ça pourrait apporter plus de stress que voulu», a-t-il expliqué.

Les organisateurs d'Amaury Sport Organisation (ASO) ont annoncé mercredi dernier que le Tour de France passerait bien par la butte Montmartre lors de la dernière étape, sur le modèle de la course en ligne des JO de Paris. Le détail du parcours doit être dévoilé ce mercredi lors d'une conférence de presse dans les salons de l'Hôtel de Ville.

Avant Vingegaard, le double champion olympique Remco Evenepoel s'était lui aussi prononcé fin avril contre l'idée de passer par Montmartre. «Cela ne me plaît pas, avait dit le Belge. C'est un stress supplémentaire qui est inutile à mon sens. La dernière étape est aussi une belle opportunité pour les sprinters de s'illustrer sur les Champs-Élysées et là on verrait sans doute un final différent. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour le Tour.»