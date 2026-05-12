Jonas Vingegaard, grandissime favori du Tour d'Italie, a perdu un équipier mardi avec l'abandon de Wilco Kelderman qui ne prendra pas le départ de la 4e étape à Catanzaro.

Jonas Vingegaard a perdu un équipier mardi avec l'abandon de Wilco Kelderman (archive). IMAGO/PRESSE SPORTS

Keystone-SDA ATS

«Malheureusement Wilco Kelderman ne prendra pas le départ de la 4e étape du Giro d'Italia après sa chute il y a quelques jours dont il ressent toujours des séquelles», a annoncé son équipe Visma-Lease a bike.

Le Néerlandais de 35 ans, troisième du Giro en 2020, avait été impliqué dans une lourde chute collective samedi en Bulgarie, se relevant avec le cuissard totalement déchiré et des abrasions sur le corps.

La 4e étape du Giro mardi entre Catanzaro et Cosenza sera la première en Italie de cette 109e édition après trois premières étapes en Bulgarie.