Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a remporté dimanche le Tour de Catalogne. L'Australien Brady Gilmore (NSN Cycling Team) s'est lui imposé au sprint lors de la 7e et dernière étape à Barcelone.

Ça s'est joué à 🤏 : Dorian Godon battu sur la ligne par Brady Gilmore sur la dernière étape du Tour de Catalogne pic.twitter.com/Taa7ImuAFu — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 29, 2026

Keystone-SDA ATS

Au classement général, le Danois de 29 ans devance le Français Lenny Martinez (Bahrain Victorious) et l'Allemand Florian Lipowitz (RedBull-Bora-Hansgrohe). Vainqueur de Paris-Nice il y a quinze jours, Vingegaard signe son premier succès dans l'épreuve catalane et succède au palmarès au Slovène Primoz Roglic. Il a scellé son succès après avoir décroché les 5e et 6e étapes vendredi et samedi, en faisant parler sa domination en montagne.

À 24 ans, Gilmore a obtenu sa première victoire dans une épreuve World Tour. Il a pris le meilleur sur un autre sprinteur, le Français Dorion Godon (Ineos Grenadiers), victorieux des 1re et 3e étapes de cette édition 2026 du Tour de Catalogne, et le Belge Remco Evenpoel (RedBull-Bora-Hansgrohe).