Jonas Vingegaard a remporté en solitaire mercredi à Uchon la 4e étape de Paris-Nice. Celle-ci a fait d'énormes dégâts sous une météo exécrable avec l'abandon sur chute du maillot jaune Juan Ayuso et la fin des espoirs pour Kévin Vauquelin.

EL ÚLTIMO SUPERVIVIENTE.



Jonas Vingegaard sale vencedor absoluto de un día decisivo por la lluvia, saboreando la victoria medio año después y vistiéndose de líder tras el abandono de Ayuso.



Keystone-SDA ATS

Le Danois prend la tête du classement général où il a fait le vide face à ses principaux rivaux après cette étape qui a viré au chaos sur les routes détrempées du centre de la France.

Le leader de l'équipe Visma-Lease a bike, qui s'est envolé seul dans un groupe de trois coureurs à la flamme rouge, a devancé de 41 secondes le Colombien Dani Martinez qui se retrouve deuxième au général.

Son principal rival et porteur du maillot jaune, Juan Ayuso a quitté la course après une chute à 47 km de l'arrivée.

Deuxième au général au matin de l'étape, Vauquelin a lui été piégé dans une cassure dès les premières kilomètres et a fini à plus de trois minutes de Vingegaard qui a pris une énorme option sur la victoire finale dimanche à Nice.