Paris-Nice Vingegaard remporte en solitaire une quatrième étape chaotique

ATS

11.3.2026 - 16:51

Jonas Vingegaard a remporté en solitaire mercredi à Uchon la 4e étape de Paris-Nice. Celle-ci a fait d'énormes dégâts sous une météo exécrable avec l'abandon sur chute du maillot jaune Juan Ayuso et la fin des espoirs pour Kévin Vauquelin.

Keystone-SDA

11.03.2026, 16:51

Le Danois prend la tête du classement général où il a fait le vide face à ses principaux rivaux après cette étape qui a viré au chaos sur les routes détrempées du centre de la France.

Le leader de l'équipe Visma-Lease a bike, qui s'est envolé seul dans un groupe de trois coureurs à la flamme rouge, a devancé de 41 secondes le Colombien Dani Martinez qui se retrouve deuxième au général.

Son principal rival et porteur du maillot jaune, Juan Ayuso a quitté la course après une chute à 47 km de l'arrivée.

Paris-Nice. Dans des conditions exécrables, le maillot jaune chute et abandonne

Paris-NiceDans des conditions exécrables, le maillot jaune chute et abandonne

Deuxième au général au matin de l'étape, Vauquelin a lui été piégé dans une cassure dès les premières kilomètres et a fini à plus de trois minutes de Vingegaard qui a pris une énorme option sur la victoire finale dimanche à Nice.

