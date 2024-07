Les crevaisons de Jonas Vingegaard, la bonne journée de David Gaudu et l'hommage à Andre Drege : voici les faits marquants de la neuvième étape du Tour de France dimanche à Troyes.

🚴‍♂️ Anthony Turgis triomphe sur les chemins blancs de Troyes, offrant à Team TotalEnergies sa première victoire d'étape depuis 2017 ! 💥



Voici le résumé du jour 📺#TDF2024 pic.twitter.com/1lWvRPUkQ4 — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2024

AFP Nicolas Larchevêque

La bonne série du jour

Il faut remonter à 2017 pour retrouver au moins trois différents vainqueurs d'étape français sur le Tour, lorsque Romain Bardet, Warren Barguil, Lilian Calmejane et Arnaud Démare avaient gagné.

Cette année, Romain Bardet, encore lui, a ouvert le compteur, imité par Kévin Vauquelin avant qu'Anthony Turgis ne signe la troisième victoire française dimanche, égalant déjà le bilan de l'édition 2019.

Le chiffre du jour

2. Comme le nombre de crevaisons subies par Jonas Vingegaard sur les chemins blancs de Troyes. Le Danois, critiqué par ses rivaux pour sa passivité, s'est dit «très soulagé d'avoir réussi à ne pas perdre de temps».

«Tratnik m'a donné son vélo sur la première et j'ai eu une crevaison lente dans les trois derniers kilomètres. J'ai pu finir sur le vélo. Je dois dire un grand merci à mes coéquipiers», a-t-il ajouté. «Ca faisait partie de notre stratégie d'avoir toujours Tratnik avec Jonas en cas d'incident avec son vélo», a expliqué Merijn Zeeman, directeur sportif de Visma-Lease a bike.

La déclaration du jour

«Dans quoi je me suis embarqué avec ces cocos-là». De David Gaudu qui est parti en contre avec plusieurs gros bras, dont Michael Matthews, Biniam Girmay et le champion du monde Mathieu van der Poel, sans toutefois rattraper les échappés.

«Ma journée était sacrément mal embarquée dans le deuxième secteur, mais je n'ai pas paniqué puisque je ne suis plus dans le coup pour le général. C'est finalement rentré, j'ai réussi à me mettre dans la course, et plus les secteurs passaient, mieux je me sentais. Ca a été ma meilleure journée du Tour», a ajouté le leader de Groupama-FDJ, finalement 15e de l'étape.

L’hommage du jour

Les coureurs de l'équipe norvégienne Uno-X, dont le maillot à pois Jonas Abrahamsen, portaient un brassard noir pour honorer la mémoire d'Andre Drege, coureur norvégien décédé la veille dans une descente sur le Tour d'Autriche.

Au départ à Troyes, les organisateurs ont placé les Uno-X à l'avant du peloton pour saluer, casque baissé, leur collègue décédé. Dans le public aussi, certains spectateurs ont rendu hommage à Andre Drege avec une banderole à son effigie.

🚲 The peloton leaves Troyes!



🚲 Le peloton quitte Troyes !#TDF2024 pic.twitter.com/kNKvFCW28y — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2024

Les fêtards du jour

Les coureurs de l'équipe Movistar étaient à la fête dimanche: offensifs d'entrée, ils ont réussi à placer une de leurs meilleures cartes dans l'échappée du jour, mais Alex Aranburu a dû se contenter de la quatrième place. La formation espagnole avait annoncé la couleur dès le matin, arborant des bandanas rouges autour du cou au moment de la présentation au public troyen. Une façon de célébrer le lancement des fêtes de San Fermin à Pampelune, débutées hier, pour l'équipe fondée en Navarre.