Violette Dorange n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe, mais la benjamine du tour du monde à la voile en solitaire et sans escale a déjà gagné son pari en passionnant grand public et médias.

Violette Dorange (ici lors du départ en novembre dernier) a conquis le public et les médias. IMAGO/ABACAPRESS

AFP Nicolas Larchevêque

Avec ses vidéos où elle partage ses frayeurs après une montée au mat pour réparer une avarie - «un cauchemar» - ses joies à l'ouverture des cadeaux de Noël - «ça fait trop plaisir» - ou ses repas, elle a séduit 469’000 personnes sur Facebook et 541’000 sur Instagram.

En comparaison, Charlie Dalin, vainqueur de cette édition, cumule 70’000 «followers» sur Instagram et le doyen Jean Le Cam, 65 ans, 118’000 (139’000 sur Facebook). Côté médias, France Inter tient le journal de bord de la skippeuse du monocoque «Devenir» et Le Monde la suit de près.

A chaque édition du Vendée Globe tous les quatre ans, «on a celui ou celle qui ressort du lot», rappelle à l'AFP le président de la course Alain Leboeuf, en citant le cas de Le Cam, qui avait bouleversé le public en 2020 en sauvant Kevin Escoffier dans l'Atlantique Sud.

Pour M. Leboeuf, Violette Dorange se démarque car «elle a su partager ses sentiments» avec «beaucoup de simplicité et de vérité». Les organisateurs ont «imposé à chaque skippers du matériel à bord pour fabriquer de l'image et la diffuser», poursuit-il. «C'est un encouragement à la communication. Après, il y a ceux (...) qui se prennent au jeu.»

«La recette c'est l'émotion»

«Depuis que j'ai commencé la course au large, j'ai toujours filmé mes courses pour en faire des films sur YouTube», raconte à l'AFP la principale intéressée, qui a traversé la Manche en Optimist dès ses 15 ans.

«Ça fait un petit peu bizarre parce que je sais qu'il y a eu un engouement incroyable pour le projet et en même temps, je ne le vis pas tellement puisque je suis un petit peu isolée (...) dans tous les cas, ça me rend heureuse», confie la jeune skippeuse, qui est repassée lundi matin dans l'hémisphère Nord.

Si la navigatrice a «un des plus petits budgets de la flotte», «on s'est bien penché sur la stratégie», décrit David Lupion, son responsable réseaux sociaux. «Pour moi, la recette c'est l'émotion», développe le Brestois. «Si tu changes une voile ou ton cap, tout le monde s'en fout. Si tu me dis que tu as eu du mal à changer une voile, là ça m'intéresse».

«Elle a une sorte de fraîcheur, même dans son ton de voix», analyse Isabelle Autissier, première femme à avoir réalisé un tour du monde en solitaire lors d'une compétition en 1991.

Cela pourrait expliquer l'intérêt de gens «qui ne connaissent rien à la voile»: «comme toujours sur les réseaux sociaux, ils ont un petit peu l'impression que ça pourrait être eux, leur fille ou leur nièce ou leur cousine», poursuit la navigatrice. Mais «contrairement à ce qu'on dit, les marins ne sont pas des taiseux» et en communiquant, Violette Dorange ne constitue pas une exception, estime Isabelle Autissier.

«Forte et fragile»

Lors d'un Vendée Globe, «ce dont on témoigne, c'est véritablement d'émotions extrêmes», relate Catherine Chabaud, première femme à finir la course en 1997. «Exprimée par une jeune femme de 23 ans, qui paraît à la fois forte et fragile, ça impressionne peut-être encore plus», dit-elle.

Pour l'arrivée de jeune skippeuse prévue entre le 6 et le 8 février, «on s'attend à ce qu'il y ait sans doute beaucoup de monde», prédit Alain Leboeuf. L'équipe communication prépare activement son retour à terre après trois mois en mer, mettant en scène des aficionados décidés à l'attendre «au virage Vio», reprenant les codes du football - ou du cyclisme.

«Je pense qu'à mon retour à terre, ça va être très intense» avec l'arrivée aux Sables d'Olonne, puis «la semaine de presse à Paris», prophétise Violette Dorange. «Moi, j'ai envie de vraiment rester la même dans tous les cas.»

