L'ancien entraîneur olympique d'athlétisme Vicente Modahl doit comparaître mardi devant un tribunal de Manchester pour répondre à 19 chefs d'accusation distincts, notamment des agressions sexuelles et viols sur une enfant, selon les autorités locales.

Vicente Modahl (ici en 1997 aux côtés de son ex-épouse Diane Modahl) est visé par de graves accusations. IMAGO/Avalon.red

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le Norvégien Jose Vicente Leiva-Modahl (65 ans), de son nom complet, est connu en Grande-Bretagne pour avoir été l'époux de Diane Modahl, une spécialiste du demi-fond qui a notamment été finaliste aux Jeux olympiques de 1988 sur 800m.

L'homme dont elle est désormais séparée, selon la presse, est accusé d'avoir commis des agressions sexuelles, dont des viols, entre 2012 et 2024 sur une même personne, mineure au début de la période concernée. Il doit comparaître mardi devant le palais de justice de Manchester, dans le nord de l'Angleterre, a précisé la police locale.

Le Crown Prosecution Service (CPS), service chargé des poursuites pénales en Angleterre, a établi «qu'il existe suffisamment de preuves pour porter l'affaire devant les tribunaux et qu'il est dans l'intérêt public d'engager des poursuites pénales», a ajouté ce dernier.