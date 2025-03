La Zimbabwéenne Kirsty Coventry a été élue jeudi à la présidence du Comité international olympique. Elle est la première femme et la première personne venue du continent africain à exercer cette fonction. Voici les principales réactions à son élection.

Kirsty Coventry, première femme à la tête du CIO Après 131 ans d'existence, le Comité international olympique a pour la première fois élu jeudi à sa tête une femme. C'est en effet la Zimbabwéenne Kirsty Coventry qui succèdera, à seulement 41 ans, à l'Allemand Thomas Bach. 20.03.2025

Nicolas Larchevêque

Thomas Bach, le président du CIO sortant

«Je ne pense pas que cela ait été un vote sur les femmes contre les hommes ou l'inverse. Il y avait les manifestes, il y avait les présentations à Lausanne et maintenant les électeurs ont rendu leur jugement»

Le président russe Vladimir Poutine, dont le pays est mis au ban par le CIO

«Je suis convaincu que votre expérience unique et votre intérêt pour la promotion réelle des nobles idéaux olympiques contribueront au succès de cette fonction à haute responsabilité».

Juan Antonio Samaranch Jr, l'un des six autres candidats

«Nous avançons vers l'avenir. Comme je l'ai dit, elle a tellement de soutien de la part des membres. Nous avancerons tous ensemble derrière elle», a-t-il déclaré aux journalistes. «Je serai présent si la présidente veut que je collabore, je serai certainement à ses côtés».

Sebastian Coe, un des autres candidats

«Nous avons une athlète à la tête de l'organisation. Nous en avions parlé ensemble il y a quelques semaines et nous étions tous les deux convenus que c'était vraiment important, et je suis très satisfait pour elle».

David Lappartient, autre candidat et président de l'Union cycliste internationale (UCI)

«Je savais que je n'étais pas le favori, je savais qu'il y avait deux favoris beaucoup plus forts, mais néanmoins je trouvais que j'avais quand même quelque chose à apporter en termes de projet, en termes de dialogue. J'ai contribué au débat, ce qui était finalement l'objectif».

L'Agence mondiale anti-dopage (AMA)

Kirsty Coventry «unanimement respectée au sein de la communauté sportive mondiale» et estimant que le CIO joue «un rôle crucial dans la gouvernance de la WADA et ses efforts globaux pour un sport libre de dopage. Nous espérons pouvoir continuer avec la nouvelle direction ce partenariat avec l'ensemble du mouvement sportif dans les années à venir».

L'Union africaine

«Félicitations à Kirsty Coventry pour une élection historique. Elle est la première femme et la première Africaine à exercer cette fonction et nous sommes très heureux de la voir faire tomber des barrières en ouvrant la route à un avenir équitable et inclusif pour les sports».

La ministre des sports allemande Nancy Faeser

«Le Comité international olympique se rajeunit, se féminise et devient plus moderne. C'est une étape qui peut avoir un impact significatif sur le sport de haut niveau et ses fédérations nationales».

Le président du comité olympique britannique Andy Anson

«Nous la connaissons bien et allons travailler avec elle pour augmenter le rayonnement mondial du mouvement olympique et son succès commercial».