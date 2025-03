Michael Vogt a conclu la saison en prenant le 6e rang des Mondiaux de Lake Placid en bob à quatre. L'Argovien a gagné deux places samedi, mais il a manqué le podium pour 1''26.

Michael Vogt et ses coéquipiers ont terminé sixième. AP

Keystone-SDA ATS

Handicapée par des blessures et des maladies, l'équipe de Vogt n'avait pas pu préparer cette compétition de la meilleure des manières. Avec un top 6, le pilote et ses coéquipiers Gregory Jones, Dominik Hufschmid et Amadou Ndiaye ont réussi une bonne performance. Les autres embarcations suisses ont été plus discrètes: Timo Rohner (avec Dominik Schläpfer, Tim Annen et Mathieu Hersperger) a fini 10e, alors que Cédric Follador (avec Nicola Mariani, Omar Vögele et Quentin Juillard) s'est classé 14e.

L'Allemand Francesco Friedrich a obtenu l'or avec 0''28 d'avance sur son compatriote Johannes Lochner. Le bronze est revenu à l'Anglais Brad Hall à 0''48 de Friedrich, qui compte désormais 16 médailles d'or aux Mondiaux.