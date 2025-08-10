Voile : spectaculaire collision au départ d’une célèbre course en Allemagne

Une spectaculaire collision au large de la ville allemande de Kiel a émaillé dimanche le départ de la deuxième édition de The Ocean Race Europe. Cette course par étapes en équipages met aux prises plusieurs des voiliers du Vendée Globe.

Keystone-SDA ATS

Deux minutes après le passage de la ligne de départ, alors qu'ils naviguaient bord à bord au près serré (en remontant le vent), le bateau Holcim-PRB de la Néerlandaise Rosalin Kuiper et le Mapei de l'Italien Ambrogio Beccaria se sont heurtés avec leurs appendices latéraux.

Dans un accident rarissime avec ce genre de bateaux bourrés de technologie, le foil babord de Holcim-PRB a déchiré la voile d'avant et la grand-voile de Mapei, tandis que ce dernier à percé la coque de son concurrent avec son outrigger (un tube latéral contribuant à soutenir le mât). Les deux monocoques ont très vite fait demi-tour pour rentrer au port, où ils devront décider des possibilités de réparer et de repartir en course.

Au total, sept voiliers, avec des équipages mixtes, avaient pris le départ de cette première étape entre Kiel et Portsmouth, sur la côte sud de l'Angleterre. Plusieurs des marins qui ont participé au dernier Vendée Globe étaient d'ailleurs au départ cette course dimanche: certains comme skippers, comme Alan Roura (Team Amaala), d'autres comme équipiers, à l'instar de Justine Mettraux.

Déclinaison de la fameuse Ocean Race, une course par étape en équipages autour du monde, The Ocean Race Europe est un périple de 4500 milles (8300 km) autour du continent, de la Baltique à l'Adriatique, à bord d'Imoca, les monocoques du Vendée Globe.

