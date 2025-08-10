Voile : spectaculaire collision au départ d’une célèbre course en Allemagne

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Accident rarissime Voile : spectaculaire collision au départ d’une célèbre course en Allemagne

ATS

10.8.2025 - 17:37

Une spectaculaire collision au large de la ville allemande de Kiel a émaillé dimanche le départ de la deuxième édition de The Ocean Race Europe. Cette course par étapes en équipages met aux prises plusieurs des voiliers du Vendée Globe.

Keystone-SDA

10.08.2025, 17:37

10.08.2025, 17:39

Deux minutes après le passage de la ligne de départ, alors qu'ils naviguaient bord à bord au près serré (en remontant le vent), le bateau Holcim-PRB de la Néerlandaise Rosalin Kuiper et le Mapei de l'Italien Ambrogio Beccaria se sont heurtés avec leurs appendices latéraux.

Dans un accident rarissime avec ce genre de bateaux bourrés de technologie, le foil babord de Holcim-PRB a déchiré la voile d'avant et la grand-voile de Mapei, tandis que ce dernier à percé la coque de son concurrent avec son outrigger (un tube latéral contribuant à soutenir le mât). Les deux monocoques ont très vite fait demi-tour pour rentrer au port, où ils devront décider des possibilités de réparer et de repartir en course.

Au total, sept voiliers, avec des équipages mixtes, avaient pris le départ de cette première étape entre Kiel et Portsmouth, sur la côte sud de l'Angleterre. Plusieurs des marins qui ont participé au dernier Vendée Globe étaient d'ailleurs au départ cette course dimanche: certains comme skippers, comme Alan Roura (Team Amaala), d'autres comme équipiers, à l'instar de Justine Mettraux.

Déclinaison de la fameuse Ocean Race, une course par étape en équipages autour du monde, The Ocean Race Europe est un périple de 4500 milles (8300 km) autour du continent, de la Baltique à l'Adriatique, à bord d'Imoca, les monocoques du Vendée Globe.

Archive sur Justine Mettraux

Justine Mettraux : la navigatrice la plus rapide du Vendée Globe

Justine Mettraux : la navigatrice la plus rapide du Vendée Globe

Justine Mettraux peine encore à réaliser l’ampleur de son exploit. Huitième du dernier Vendée Globe, la Genevoise a inscrit son nom dans l’histoire, en décrochant le record féminin de l’épreuve. Rencontre avec une navigatrice pleine de projets.

25.02.2025

Les plus lus

Trump somme les sans-abri de partir «LOIN» et «IMMEDIATEMENT» de Washington
Avis d’expert : laver le linge à 40 degrés serait-il une mauvaise idée?
Roche et Novartis délocalisent leur production aux Etats-Unis, Berne appelle à une réunion de crise
Dans l'Aude, le gigantesque incendie est enfin maîtrisé
Voile : spectaculaire collision au départ d’une célèbre course en Allemagne
Martin Pfister ouvert à acheter plus d'armement aux Etats-Unis