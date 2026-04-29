Tadej Pogacar a frappé un grand coup en remportant la première étape du Tour de Romandie mercredi à Martigny. S’assurant le maillot jaune en prime, le champion slovène était heureux en se présentant en conférence de presse, au terme d’une journée durant laquelle «tout s’est parfaitement bien déroulé». Réaction.

Tadej Pogacar a marqué son territoire à Martigny mercredi. KEYSTONE

Nicolas Larchevêque, à Martigny Nicolas Larchevêque

Tadej Pogacar, pouvez-vous nous parler de ce final à quatre, avec Lenny Martinez, Florian Lipowitz et Jørgen Nordhagen ?

«La course a été très rapide. Grâce à mon équipe, nous avons réussi à garder le contrôle malgré l’échappée (ndlr : qui a compté jusqu’à 3 minutes et 30 secondes d’avance). Dans la montée vers Ovronnaz, j’ai pris un bon rythme, mais Lenny était super fort, tout comme Florian. Nous sommes arrivés ensemble au sommet, ce qui était aussi une bonne chose pour moi, car il y avait beaucoup de vent, plus que prévu au départ. Il y avait du vent de face jusqu’à l’arrivée, c’était donc génial d’avoir de la compagnie. Jørgen et Lenny ont fait un travail incroyable et nous avons très bien collaboré dans les derniers kilomètres. Je me suis mis la pression pour le sprint et j’ai essayé d’être à la hauteur, car l’équipe a vraiment travaillé dur. Ils se sont donnés à fond aujourd’hui, tout comme moi, donc je voulais vraiment gagner.»

Et vous vous retrouvez avec un nouveau maillot jaune de leader sur les épaules.

«C’est génial d’être de retour en jaune. Nouvelle course, nouveau maillot. Je vais désormais me battre pour le garder et chercher à avoir de bonnes sensations dans les prochains jours.»

Il y avait aujourd’hui des spectateurs un peu spéciaux pour vous : vos parents étaient sur le bord de la route.

«C’était cool de les voir à chaque passage à Martigny, ça m’a donné une motivation supplémentaire.»

Quel était votre plan pour cette étape en Valais ?

«Le plan était d’imposer un rythme soutenu dans la montée vers Ovronnaz, de rattraper l’échappée et de viser la victoire d’étape. Bien sûr, c’était le plan initial, mais on ne sait jamais à l’avance dans quel état sont les jambes des autres coureurs. En plus, le vent soufflait de plus en plus fort. Je savais que dans la vallée (du Rhône), ce serait vraiment difficile si on devait poursuivre quelqu’un ou si on était poursuivis, et si on est seul, c’est vraiment compliqué. J’ai vu que Lenny était en super forme, je n’arrivais pas à le distancer dans la montée d’Ovronnaz, alors je me suis dit : «OK, même si je donne tout jusqu’au sommet, je risque d’exploser et il me rattrapera sûrement en bas». On a donc collaboré et c’était vraiment bien au final. C’était une bonne journée, tout s'est parfaitement bien déroulé jusqu’à la ligne d’arrivée.»

C’était aujourd’hui votre première grande ascension en montagne de l’année. Comment vous êtes-vous senti ?

«C’était vraiment dur. C’était une ascension très difficile, à la fois raide et assez longue. Pour être honnête, j’ai couru jusqu’ici des courses très différentes avec des ascensions beaucoup plus courtes. C’était un peu nouveau pour moi cette saison, mais il est temps de retrouver le rythme avec les longues ascensions. Je dirais que c’était une bonne première journée pour un retour en montagne. Je suis plutôt content et nous allons désormais défendre le maillot jaune ces prochains jours.»