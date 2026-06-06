Demi Vollering a remporté samedi l'étape-reine du Tour d'Italie féminin. La Bernoise Marlen Reusser, 6e sur la ligne, a lâché 57'' sur la Néerlandaise.

Vollering wins! 🩷



Demi Vollering takes her second stage victory at the Giro d'Italia Women on the Colle delle Finestre! pic.twitter.com/kwbIQyvHLb — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 6, 2026

Keystone-SDA ATS

Cette 8e étape a été amputée de ses 28 derniers kilomètres. Alors qu'elle devait se terminer à Sestrières, les organisateurs ont décidé au dernier moment de déplacer l'arrivée à un kilomètre sous le sommet du Colle de Finestre en raison d'une «plaque de glace instable menaçant de tomber sur la route». Une première coulée avait été déblayée peu avant le passage des coureuses.

Au final, Demi Vollering a décroché sa deuxième victoire sur ce Giro sur une ligne bricolée à la hâte. Elle a devancé, dans un sprint à quatre, la Canadienne Isabella Holmgren, l'Allemande Antonia Niedermaier et la Néerlandaise Anna van der Breggen, qui conserve son maillot rose à la veille de l'arrivée.

Marlen Reusser, qui s'était fait une frayeur vendredi en chutant à 50 km de l'arrivée, n'a pas tenu le choc dans le Colle de Finestre. La rouleuse bernoise, qui a concédé près d'une minute, reste 5e du classement général. Mais elle accuse désormais 3'00 de retard sur van der Breggen.