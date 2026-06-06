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Giro féminin Vollering dompte les pentes les plus dures, Reusser lâche 57 secondes

ATS

6.6.2026 - 17:13

Demi Vollering a remporté samedi l'étape-reine du Tour d'Italie féminin. La Bernoise Marlen Reusser, 6e sur la ligne, a lâché 57'' sur la Néerlandaise.

Keystone-SDA

06.06.2026, 17:13

Cette 8e étape a été amputée de ses 28 derniers kilomètres. Alors qu'elle devait se terminer à Sestrières, les organisateurs ont décidé au dernier moment de déplacer l'arrivée à un kilomètre sous le sommet du Colle de Finestre en raison d'une «plaque de glace instable menaçant de tomber sur la route». Une première coulée avait été déblayée peu avant le passage des coureuses.

Giro féminin. Après une chute inquiétante, Marlen Reusser garde espoir

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Au final, Demi Vollering a décroché sa deuxième victoire sur ce Giro sur une ligne bricolée à la hâte. Elle a devancé, dans un sprint à quatre, la Canadienne Isabella Holmgren, l'Allemande Antonia Niedermaier et la Néerlandaise Anna van der Breggen, qui conserve son maillot rose à la veille de l'arrivée.

Giro féminin. Reusser perd du terrain en montagne, Vollering s’impose

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Marlen Reusser, qui s'était fait une frayeur vendredi en chutant à 50 km de l'arrivée, n'a pas tenu le choc dans le Colle de Finestre. La rouleuse bernoise, qui a concédé près d'une minute, reste 5e du classement général. Mais elle accuse désormais 3'00 de retard sur van der Breggen.

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