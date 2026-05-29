Demi Vollering s'avance dès samedi en favorite du Tour d'Italie, qu'elle tentera de remporter pour la première fois. Pour son retour, la Bernoise Marlen Reusser peut viser le podium.

Demi Vollering s'avance dès samedi en favorite du Tour d'Italie. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

En l'absence de la Française Pauline Ferrand-Prévot et de la Polonaises Kasia Niewiadoma, les deux autres prétendantes au maillot jaune en août sur le Tour de France qui avaient privilégié la Vuelta début mai, la Néerlandaise devra supporter le poids d'une course de neuf étapes construite en trois temps dans le nord de la Botte. Elle retrouvera la championne du monde du contre-la-montre 2025 Marlen Reusser, de retour après une fracture à une vertèbre survenue lors d'une chute au Tour des Flandres à la mi-avril.

Trois premières étapes plates destinées aux sprinteuses plus qu'aux baroudeuses, un court contre-la-montre en côte à mi-épreuve puis la montagne pour fixer le classement général neuf jours après le départ donné à Cesenatico, ville où repose Marco Pantani: tel est le programme.

Le podium final pourrait se jouer lors de la 8e et avant-dernière étapes qui verra les coureuses s'affronter dans l'ascension du terrible Colle delle Finestre, redoutable par ses pourcentages (18 kilomètres à 9% de pente moyenne), ses lacets interminables et surtout ses derniers kilomètres sur piste en terre.

Longo-Borghini et van der Breggen en embuscade

Le Giro sera un révélateur intéressant entre une concurrence qui ne manque pas d'allure, emmenée par l'Italienne Elisa Longo-Borghini, vainqueure sortante et toujours redoutable sur ses terres même si elle paraît un cran en-dessous de Vollering dans les plus forts pourcentages.

Sur ce terrain, la quadruple vainqueur du Giro Anna van der Breggen paraît davantage à même de gêner sa compatriote. L'expérimentée Néerlandaise (36 ans) vient de terminer deuxième de la Vuelta remportée par la jeune Espagnole Paula Blasi, absente elle en Italie.

Beaucoup plus jeune, la Française Marion Bunel, révélation de la Vuelta (3e à 21 ans seulement) voudra confirmer tout son potentiel de grimpeuse dans les Dolomites en espérant un nouveau podium à l'arrivée finale à Saluzzo le dimanche 7 juin.