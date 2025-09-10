  1. Clients Privés
Accident aux Mondiaux de VTT Des nouvelles des deux spectatrices blessées à Champéry

ATS

10.9.2025 - 08:40

Les deux spectatrices blessées à Champéry dimanche à l’occasion de la descente masculine des Mondiaux de VTT ont pu quitter l'hôpital. Elles ne souffraient que de blessures légères.

Un vététiste venu du Vénézuela avait fini sa course dans le public, dimanche à Champéry (photo d’illustration).
Un vététiste venu du Vénézuela avait fini sa course dans le public, dimanche à Champéry (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.09.2025, 08:40

10.09.2025, 09:01

Parmi les premiers concurrents à s'élancer sur la piste de descente chablaisienne, le Vénézuélien Antony Ruiz avait perdu la maîtrise de son VTT et avait fini sa course dans le public, fauchant deux spectatrices.

Mondiaux de VTT. L’épreuve masculine marquée par un grave accident

Mondiaux de VTTL’épreuve masculine marquée par un grave accident

Héliportées à l'hôpital, une fillette de 8 ans et une femme de 52 ans «n'ont souffert que de blessures légères», précise mercredi la police cantonale valaisanne. Leur pronostic vital n'a jamais été engagé. Elles ont toutes les deux pu rentrer à la maison.

