Vuelta «Un juste retour de choses» - Gaudu surprend Vingegaard !

ATS

26.8.2025 - 16:45

L'Anglais Ben Turner a remporté au sprint la 4e étape du Tour d'Espagne entre Susa et Voiron (206 km), en France. Le maillot rouge passe sur les épaules du Français David Gaudu.

Keystone-SDA

26.08.2025, 16:45

26.08.2025, 17:38

Le leader de l'équipe Groupama-FDJ, arrivé en 25e position à Voiron, en Isère, possède le même chrono que Jonas Vingegaard, qui a franchi la ligne en 42e place. Gaudu prend l'avantage sur le Danois grâce à l'addition de tous les classements obtenus depuis le départ de la course. L'Italien Giulio Ciccone est troisième à huit secondes du nouveau leader.

Vuelta. Gaudu retrouve des couleurs, mais Vingegaard reste en rouge !

VueltaGaudu retrouve des couleurs, mais Vingegaard reste en rouge !

Appelé de dernière minute sur la Vuelta, Ben Turner (26 ans) a fêté son premier succès sur un Grand Tour. Il a devancé au sprint les Belges Jasper Philipsen et Edward Planckaert. Fabio Christen s'est mêlé à l'emballage final et l'Argovien a pris une belle septième place.

Gaudu en rouge : «C'est un beau clin d'oeil !»

David Gaudu (28 ans), qui vivait jusqu'ici une saison compliquée marquée par une anonyme 66e place au Giro et un Tour de France passé devant sa télévision après son abandon, va endosser pour la première fois un maillot de leader d'un Grand Tour. «C'est un juste retour des choses pour le travail des gars aujourd'hui. C'était un mini-objectif, mais on ne voulait pas se prendre la tête avec ça non plus parce qu'il y a quand même des risques de chute», a-t-il commenté.

«C'est sûr que c'est un peu symbolique parce que je gagne (hier) sur la Vuelta en Italie après un Giro raté. Là je vais prendre le maillot de leader en France. C'est un beau clin d'oeil !», s'est-il réjoui.

Mercredi, les coureurs vont enfin rouler sur les routes espagnoles. Ils disputeront un contre-la-montre par équipes de 24 km à Figueres, la ville natale du peintre Salvador Dali.

