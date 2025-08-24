  1. Clients Privés
Vuelta Jonas Vingegaard remporte la 2e étape malgré une chute

ATS

24.8.2025 - 18:33

Le Danois Jonas Vingegaard a gagné la 2e étape du Tour d'Espagne entre Alba et Limone Piemonte (159,6 km), en Italie. Il s'est aussi emparé du maillot rouge de leader.

Keystone-SDA

24.08.2025, 18:33

Au terme de la montée finale, classée en deuxième catégorie, Vingegaard, double vainqueur du Tour de France (2022, 2023) a devancé au sprint l'Italien Giulio Ciccone, le Français David Gaudu et le Colombien Egan Bernal.

Sous la pluie, le Danois a été victime d'une chute sans gravité à un peu plus de 20 km de l'arrivée. Il a ainsi fêté son troisième succès sur les routes de la Vuelta et confirmé son statut de favori en l'absence du Slovène Tadej Pogacar.

Tragédie sur la Vuelta junior. Un coureur de 17 ans meurt après une violente chute, la course annulée

Tragédie sur la Vuelta juniorUn coureur de 17 ans meurt après une violente chute, la course annulée

