NBA Washington et Kyshawn George proches d’un triste record

ATS

23.11.2025 - 07:14

Washington a concédé samedi sa 14e défaite d'affilée en NBA, la 15e en 16 matches joués cette saison. Les Wizards se sont inclinés 121-120 à Chicago pour se retrouver à deux revers du record de l'histoire de la franchise.

Keystone-SDA

23.11.2025, 07:14

23.11.2025, 07:49

En difficulté vendredi à Toronto (5 points, autant de pertes de balle), Kyshawn George s'en est bien mieux sorti 24 heures plus tard sur le parquet des Bulls. L'ailier valaisan a cumulé 17 points, 12 rebonds, 7 passes décisives et 4 interceptions.

Le Chablaisien a notamment réussi son seul panier primé de la soirée pour permettre à son équipe de prendre l'avantage 118-117 à 1'42 du «buzzer». Mais il a flanché dans les derniers instants, perdant le ballon à 1''3 de la fin alors que les Wizards étaient menés 121-120.

Washington a pourtant mené au score pendant une grande partie du match, réussissant notamment un 14-0 au deuxième quart. Mais les Bulls ont pris les commandes en signant un partiel de 10-0 dans le dernier «quarter», Tre Jones marquant les deux lancers-francs de la victoire à 34''2 de la fin.

