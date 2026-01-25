  1. Clients Privés
NBA Washington tombe à Charlotte, Kyshawn George sorti sur blessure

ATS

25.1.2026 - 08:24

Les Washington Wizards se sont inclinés 119-115 face aux Charlotte Hornets dans la nuit en NBA. Et Kyshawn George n'a pas terminé la partie, blessé à une cheville.

Keystone-SDA

25.01.2026, 08:24

25.01.2026, 08:44

Le Chablaisien en était à 25 minutes de jeu au début du quatrième quart quand il s'est blessé à une cheville. Il a fini la rencontre avec 11 points, 8 rebonds, 7 assists, 2 interceptions et un contre avant sa mésaventure.

Après une embellie avec cinq victoires en sept matches, les Wizards ont repris leur «marche en arrière» avec neuf défaites consécutives. Ils croupissent en fond de cale de leur division avec 10 succès pour 34 revers. A noter que Washington a aligné le plus jeune cinq majeur depuis que la NBA tracke cette statistique (1970-71) avec une moyenne de 20,6 ans.

