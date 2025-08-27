  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Weltklasse Une Angelica Moser fatiguée prend la 4e place à la perche

ATS

27.8.2025 - 16:13

Angelica Moser a pris la quatrième place du concours de la perche au Weltklasse de Zurich. Devant son public, la championne d'Europe a franchi une barre à 4m65, avant d'échouer trois fois à 4m75.

Pas d'exploit mercredi pour Angelica Moser.
Pas d'exploit mercredi pour Angelica Moser.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.08.2025, 16:13

27.08.2025, 16:57

La Zurichoise âgée de 27 ans était peut-être un peu fatiguée après une séance intense d'entraînement lundi. Elle a été surprise quand elle a appris que le concours était avancé à mercredi sur la place Sechseläuten, en raison des mauvaises prévisions météo pour jeudi.

Weltklasse. Le programme chamboulé par la pluie

WeltklasseLe programme chamboulé par la pluie

Angelica Moser n'a pas évolué au top de son potentiel. Pourtant, trois jours plus tôt, elle avait signé sa meilleure performance de la saison avec 4m80 aux championnats de Suisse à Frauenfeld.

Angelica Moser. «Je suis méga-compétitive, j'aime beaucoup avoir un peu de pression»

Angelica Moser«Je suis méga-compétitive, j'aime beaucoup avoir un peu de pression»

La victoire est revenue à l'Américaine Katie Moon avec 4m82. La championne olympique 2021 et double championne du monde a justifié son rôle de favorite. Elle a devancé ses compatriotes Sandy Morris et Emily Grove, qui ont toutes deux passé 4m75.

Les plus lus

Météo dantesque : un véritable déluge va s’abattre sur la Suisse
Ce milliardaire philanthrope est dans le viseur de Trump
Visé par une enquête, Jean Imbert prend une lourde décision
Une erreur récurrente des touristes fait rigoler les Islandais
Une ex-policière de Nyon Région, mère de famille, défraie la chronique !
Des fonctionnaires provoquent la fureur de Donald Trump