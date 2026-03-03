  1. Clients Privés
Basketball «Wemby» investit dans son club formateur

ATS

3.3.2026 - 10:18

Victor Wembanyama va devenir actionnaire minoritaire de Nanterre 92, son club formateur dans la banlieue ouest de Paris. Le Français évolue en NBA avec les San Antonio Spurs.

Keystone-SDA

03.03.2026, 10:18

«C'est officiel! @Nanterre92 est fier d'annoncer l'entrée de @wemby à son capital en qualité d'actionnaire», a posté le club sur X. «Avant tout, je suis né en France, j'y ai grandi. J'ai envie d'avoir un impact sur le basket français, et à Nanterre, parce que c'est là que je me sens chez moi, tout simplement», a expliqué de son côté le joueur dans un entretien accordé à L'Equipe.

«Je veux grandir avec Nanterre, faire grandir le club», a souligné Wembanyama, qui a évolué sous les couleurs vertes de 2013 à 2021. «Mon amour et mon implication pour le club n'ont rien de nouveau. Ce qui est nouveau, ce sont les moyens, les connexions, les leviers», a-t-il ajouté.

