Le phénomène Victor Wembanyama a été désigné meilleur joueur de la conférence Ouest de la première semaine de compétition en NBA, a annoncé la ligue de basket nord-américaine lundi.

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Le Français âgé de 21 ans reçoit cette distinction pour la deuxième fois de sa carrière, après une première en décembre 2024. Le double MVP grec de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, a lui été choisi pour la conférence Est.

Wembanyama a réussi trois matchs de haute volée la semaine passée pour le début de la saison 2025-2026.

«Wemby» s'est distingué avec 40 points mercredi face à Dallas, 29 points et 9 contres vendredi contre la Nouvelle-Orléans et 31 points et 14 rebonds dimanche face à Brooklyn, pour des moyennes de 33,3 points, 13,3 rebonds, 2,3 passes et 6 contres.

Le géant (2,24 m) a ainsi contribué à la semaine parfaite des San Antonio Spurs (trois victoires, aucune défaite), alors qu'il n'avait plus foulé les parquets depuis huit mois et le diagnostic d'une thrombose veineuse au niveau d'une épaule en février.

Wembanyama est attendu lundi soir pour un deuxième match à domicile en 24h, cette fois contre les Toronto Raptors.