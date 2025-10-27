  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Wembanyama élu meilleur joueur de la semaine

Melchior Cordonier

27.10.2025

Le phénomène Victor Wembanyama a été désigné meilleur joueur de la conférence Ouest de la première semaine de compétition en NBA, a annoncé la ligue de basket nord-américaine lundi.

Agence France-Presse

27.10.2025, 21:34

27.10.2025, 22:28

Le Français âgé de 21 ans reçoit cette distinction pour la deuxième fois de sa carrière, après une première en décembre 2024. Le double MVP grec de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, a lui été choisi pour la conférence Est.

Wembanyama a réussi trois matchs de haute volée la semaine passée pour le début de la saison 2025-2026.

«Wemby» s'est distingué avec 40 points mercredi face à Dallas, 29 points et 9 contres vendredi contre la Nouvelle-Orléans et 31 points et 14 rebonds dimanche face à Brooklyn, pour des moyennes de 33,3 points, 13,3 rebonds, 2,3 passes et 6 contres.

Le géant (2,24 m) a ainsi contribué à la semaine parfaite des San Antonio Spurs (trois victoires, aucune défaite), alors qu'il n'avait plus foulé les parquets depuis huit mois et le diagnostic d'une thrombose veineuse au niveau d'une épaule en février.

Wembanyama est attendu lundi soir pour un deuxième match à domicile en 24h, cette fois contre les Toronto Raptors.

Les plus lus

«Encore moi ? Va te faire…» - La colère de Vinicius envers Xabi Alonso en plein Clasico
Le corps d'une femme retrouvé dans un appartement zurichois
Vilnius et Bruxelles dénoncent une «attaque hybride» du Bélarus
Accès à Nicolas Sarkozy refusé à deux députés LFI
«Pas très malin» : le cycliste français revient sur sa détention en Russie
Starmer annonce un gros contrat avec la Turquie