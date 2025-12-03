S'il est «en progrès», Victor Wembanyama, touché à un mollet, ne jouera pas ces prochains jours, a annoncé l'entraîneur des San Antonio Spurs Mitch Johnson mardi.

Touché au mollet, Wembanyama manquera encore plusieurs jours. AP

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Victime d'une élongation au mollet gauche mi-novembre, Victor Wembanyama a déjà manqué huit matches NBA des San Antonio Spurs, en comptant celui disputé mardi soir à domicile face aux Memphis Grizzlies.

Interrogé en conférence de presse avant la rencontre, Mitch Johnson a précisé que ni le Français, ni Stephon Castle (hanche) ne seraient du voyage avec les Spurs direction Orlando, pour le prochain match dès mercredi.

Le technicien a en revanche ajouté que les deux joueurs pourraient rejoindre leur équipe lors de leur «road trip», qui doit ensuite emmener les Texans à Cleveland (vendredi) puis à la Nouvelle-Orléans (lundi) avant un match important à Los Angeles le mercredi 10 décembre, le quart de finale de la Coupe NBA face aux Lakers.

«Ils sont en progrès, tout se passe bien», a rassuré Johnson, qui a toutefois précisé que même si les joueurs rejoignaient le groupe, ils ne joueraient pas forcément immédiatement pour autant.