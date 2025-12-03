  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Wembanyama «en progrès» mais toujours indisponible

Melchior Cordonier

3.12.2025

S'il est «en progrès», Victor Wembanyama, touché à un mollet, ne jouera pas ces prochains jours, a annoncé l'entraîneur des San Antonio Spurs Mitch Johnson mardi.

Touché au mollet, Wembanyama manquera encore plusieurs jours.
Touché au mollet, Wembanyama manquera encore plusieurs jours.
AP

Agence France-Presse

03.12.2025, 08:31

Victime d'une élongation au mollet gauche mi-novembre, Victor Wembanyama a déjà manqué huit matches NBA des San Antonio Spurs, en comptant celui disputé mardi soir à domicile face aux Memphis Grizzlies.

Interrogé en conférence de presse avant la rencontre, Mitch Johnson a précisé que ni le Français, ni Stephon Castle (hanche) ne seraient du voyage avec les Spurs direction Orlando, pour le prochain match dès mercredi.

NBA. Les Spurs musellent les Grizzlies, Boston régale face aux Knicks

NBALes Spurs musellent les Grizzlies, Boston régale face aux Knicks

Le technicien a en revanche ajouté que les deux joueurs pourraient rejoindre leur équipe lors de leur «road trip», qui doit ensuite emmener les Texans à Cleveland (vendredi) puis à la Nouvelle-Orléans (lundi) avant un match important à Los Angeles le mercredi 10 décembre, le quart de finale de la Coupe NBA face aux Lakers.

«Ils sont en progrès, tout se passe bien», a rassuré Johnson, qui a toutefois précisé que même si les joueurs rejoignaient le groupe, ils ne joueraient pas forcément immédiatement pour autant.

Les plus lus

«Il y a la peur aux États-Unis, c'est un truc dont on ne se rend pas compte»
La plus grande énigme aérienne redémarre: 70 millions sur la table
Bancomat attaqué à l'explosif à Gland - Auteurs en fuite
Mikaela Shiffrin sanctionnée par la FIS à Copper Mountain
Patrick Fischer va quitter l’équipe de Suisse ! Son successeur connu
Découvrez le maillot de la Nati pour la Coupe du monde !