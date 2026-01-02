Touché au genou gauche cette semaine, Victor Wembanyama devrait manquer le prochain match de NBA des Spurs de San Antonio vendredi, mais ne souffre pas d'une blessure grave, d'après des médias américains.

Les Spurs se veulent rassurants pour Wembanyama. AP

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Selon ESPN et le San Antonio Express-News, la star française de 21 ans a passé jeudi une IRM qui n'a montré aucune lésion ligamentaire, mais n'a pas fait le déplacement en Indiana où les Spurs jouent vendredi contre les Pacers.

D'après ESPN, la vedette de San Antonio est également incertaine pour la rencontre à domicile de samedi contre Portland, mais pourrait faire son retour mardi à Memphis.

«Wemby», revenu d'une blessure au mollet gauche mi-décembre après un mois d'absence, était sorti après être mal retombé lors de la victoire des Spurs contre les New York Knicks (134-132) mercredi, alors qu'il réalisait un excellent match (31 points et 13 rebonds en 24 minutes).

Il s'était montré rassurant après la rencontre, évoquant une «hyperextension» du genou, espérant «s'attendre à être de retour pour le prochain match».