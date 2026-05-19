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NBA Wembanyama monumental, San Antonio gagne l'acte I

ATS

19.5.2026 - 07:06

Victor Wembanyama a réussi un match de géant lundi à Oklahoma City. Le prodige français des Spurs a réussi 41 points et 24 rebonds lors de l'acte I de la finale de la Conférence Ouest de NBA, remporté 122-115 après deux prolongations par San Antonio sur le parquet du Thunder.

Keystone-SDA

19.05.2026, 07:06

19.05.2026, 07:42

Le choc très attendu entre les deux meilleures équipes de la saison régulière a ouvert la finale de la Conférence Ouest de façon spectaculaire. Victor Wembanyama (22 ans) est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à dépasser les 40 points en 20 rebonds en play-off, lui qui découvre les séries finales.

En feu face au champion en titre, «Wemby» (2m24) a inscrit 20 de ses 41 points dans le quatrième quart et les deux prolongations. Il a ajouté 3 passes décisives et 3 contres, dont le dernier à 15 secondes de la fin de la deuxième prolongation pour sceller le score et infliger à OKC sa première défaite dans ces phases finales.

Finalement troisième de la course au MVP, dont les résultats ont été révélés dimanche soir, Wembanyama a assisté juste avant le coup d'envoi à la remise du deuxième trophée Michael Jordan au Canadien Shai Gilgeous-Alexander. Une motivation supplémentaire peut-être qu'il a pu transmettre à ses coéquipiers.

Les Spurs ont contenu comme rarement «SGA», limité à 24 points (7 sur 23 au tir) et 12 assists en 51 minutes. Ils ont fait goûter au Thunder son propre poison: une défense étouffante. La partie s'est avérée irrespirable de bout en bout, l'écart ne montant jamais au-delà de 10 points en 58 minutes.

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