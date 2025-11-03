  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Wemby se rate à Phoenix, première défaite des Spurs

ATS

3.11.2025 - 08:12

A l'image de leur leader Victor Wembanyama, maladroit, les San Antonio Spurs ont manqué leur match pour une défaite à Phoenix dimanche (130-118), leur première de la saison en NBA.

Keystone-SDA

03.11.2025, 08:12

03.11.2025, 08:53

Seul le champion en titre Oklahoma City reste ainsi invaincu à l'issue de cette soirée.

Auteur d'un début de saison magnifique, Victor Wembanyama a largement raté son match à Phoenix, avec 9 points, 9 rebonds, 2 passes et 4 contres en 34 minutes de jeu. Ce n'est que la troisième fois en 123 matches NBA que le Français marque moins de 10 points (son «record» reste de 6 points en octobre 2024 face au Thunder).

«Wemby» (21 ans) est apparu perdu, maladroit (4 sur 14 au tir, 6 pertes de balle) et incapable de se sortir des bonnes prises à deux de la défense des Suns, tout en s'exposant à cause de fautes rapides. Phoenix, qui a mené de 31 points dans le 3e quart-temps, a pu compter sur un très bon Devin Booker (28 points, 13 passes).

Le Thunder, champion en titre, a pour sa part écrasé les Pelicans de la Nouvelle-Orléans 137-106 avec 30 points du MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander. OKC a ainsi remporté, comme la saison passée, ses sept premiers matches, et reste la dernière franchise invaincue.

Les Spurs mais aussi les Chicago Bulls ont en effet été battus, ces derniers sur le parquet des New York Knicks (128-116).

Les Bulls restent en tête à l'Est (5-1), à égalité avec les Philadelphia 76ers, faciles vainqueurs à Brooklyn (129-105).

Les plus lus

Une vague de faillites déferle sur la Suisse!
«Dégage, pédé», «Meurs» - La haine des parieurs n'épargne pas les Suisses
Michel Sardou outré: «Ça ne m'a pas plu du tout...»
Le comédien genevois Antoine Maulini est décédé à l'âge de 38 ans
«Il est si idiot qu’il dit accidentellement la vérité»
«Des hommes se rapprochent de moi, essayent de me toucher»