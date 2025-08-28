La liste des prétendants au titre de Roi de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres qui se déroulera ce week-end à Mollis est plus longue que jamais dans un passé récent. Joel Wicki, le Roi de 2022, Fabian Staudenmann et Samuel Giger sont les favoris les plus souvent cités.

Keystone-SDA, par Sandro Mühlebach ATS

Si l'on se réfère aux résultats des trois dernières saisons, Fabian Staudenmann sera l'homme à battre. Le Bernois de 25 ans a été le meilleur lutteur, et surtout celui qui a connu le plus de succès en 2023 et 2024, et il est cette année encore en tête du classement non officiel mais significatif du magazine spécialisé «Schlussgang».

Cette année, Fabian Staudenmann a remporté cinq Fêtes dont deux des plus prestigieuses Fêtes de montagne, le Stoos et le Weissenstein. Lors de la dernière Fédérale à Pratteln, il faisait déjà partie des favoris. Finalement, il s'est classé deuxième derrière Joel Wicki.

L'année dernière, il a montré de manière impressionnante qu'il pouvait résister à la pression d'un événement à caractère fédéral lors de la Fête du jubilé à Appenzell. Il y a mené une équipe bernoise très forte et a remporté la victoire en compagnie de Fabio Hiltbrunner, blessé cet été.

Giger, la malédiction

Mais les Fêtes fédérales ne sont parfois pas comparables aux autres fêtes de lutte. Elles n'ont lieu que tous les trois ans, durent deux jours, tout y est beaucoup plus grand, et l'attention du public est devenue gigantesque. Tout le monde ne parvient pas à s'en accommoder.

Matthias Sempach en 2013 à Berthoud est ainsi le dernier favori à avoir tenu son rôle. Depuis, certains «méchants» ont eu du mal à s'y faire. Le Thurgovien Samuel Giger faisait ainsi déjà partie des favoris en 2019, et tout parlait en sa faveur il y a trois ans à Pratteln. Mais les deux fois, il a été éliminé prématurément.

S'il parvient à briser cette malédiction, il faudra compter plus que jamais sur lui à Glaris. Comme Staudenmann, Giger a remporté cinq Fêtes cette année et s'est situé à peu près au même niveau de performance que son rival bernois.

Mais tous deux ont également subi de petits revers. Ils se sont retrouvés plus souvent que jamais sur le dos lors des Fêtes (quatre fois pour Staundemann, deux pour Giger), ce qui n'est certes pas inhabituel les années de Fédérale. Mais en raison de leurs «nombreuses» défaites, ils ne sont pas les seuls favoris à Glaris.

Wicki est de retour

En effet, Joel Wicki, le Roi de Pratteln, fait à nouveau partie des candidats à la victoire. Certes, le lutteur de Suisse centrale a subi une défaite cuisante lors de la Fête du jubilé il y a un an, et une blessure au genou l'a freiné en juin. Mais sa feuille de route est correcte, il est revenu en force.

Après sa pause pour cause de blessure, il s'est imposé à la Fête de la Suisse centrale, où il a notamment devancé Giger, et au Brünig où il a battu Matthias Aeschbacher lors de la passe finale comme à Pratteln en 2022. Il ne serait pas surprenant que Wicki devienne le premier lutteur depuis Jörg Abderhalden (2004 et 2007) à remporter deux Fédérales de suite.

Aussi un sport d'équipe

La lutte suisse est un sport individuel, mais une équipe forte peut aider une Association lorsqu'un lutteur de pointe ne va pas bien ou lorsqu'il s'agit de freiner un adversaire et de «sacrifier» un de ses propres lutteurs. Dans ce domaine, ce sont surtout les Bernois qui se sont illustrés ces dernières années grâce à leur large pointe.

Cette année encore, l'Association bernoise est largement représentée, ce qui constitue des conditions idéales pour ramener le titre dans ses rangs. Outre Staudenmann, Michael Moser (20 ans) est notamment très attendu. A cela s'ajoutent d'autres atouts, comme Aeschbacher, Adrian Walther ou encore Curdin Orlik.

Le frère de Curdin, Armon, mène avec Giger l'équipe du Nord-est de la Suisse, qui peut également compter sur Damian Ott, Werner Schlegel ou Domenic Schneider. Les deux autres fédérations du Nord-ouest (Nick Alpiger, Joel Strebel) et du Sud-ouest (l'Association romande, avec notamment Lario Kramer, Romain Collaud ou Benjamin Gapany) peuvent jouer les trouble-fête.

Pour la gloire et pour «Zibu»

Celui qui, parmi les 274 participants, recevra dimanche soir le taureau réservé au vainqueur, «Zibu», sera catapulté dans une nouvelle vie. Non seulement les 56'000 spectateurs présents dans l'arène imposante rendront hommage au nouveau Roi. Mais celui-ci fera ensuite partie des visages les plus connus de Suisse (alémanique). Ce qui l'attend, c'est la gloire, la notoriété et une chance bien réelle de devenir le sportif suisse de l'année.