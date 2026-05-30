La Néerlandaise Lorena Wiebes a remporté samedi à Ravenne la première étape du Tour d'Italie en devançant au sprint l'Italienne Elisa Balsamo et l'Irlandaise Lara Gillepsie.

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Lorena Wiebes takes the win and the Maglia Rosa on the opening stage of the Giro d'Italia Women! 🇮🇹 pic.twitter.com/sKtL7Kqoxf — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 30, 2026

Keystone-SDA ATS

La Suissesse Linda Zanetti a pris part à l'emballage final et s'est emparée du 7e rang.

La championne des Pays-Bas qui endosse le maillot rose de leader, a signé en Émilie-Romagne le 127e succès de sa carrière, le sixième sur les routes du Giro. La championne du monde en titre du contre-la-montre, la Bernoise Marlen Reusser, a terminé dans le même temps que Wiebes à la 48e place.