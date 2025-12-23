  1. Clients Privés
Cyclisme L’équipe Ineos s’offre l’une des révélations du Tour de France

ATS

23.12.2025 - 19:59

L'Ecossais Oscar Onley (23 ans) change d'équipe en World Tour. Il quitte la formation Picnic PostNL pour rejoindre Ineos, ont annoncé les deux structures.

Oscar Onley change d'équipe en World Tour.
Oscar Onley change d'équipe en World Tour.
IMAGO/Sirotti
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

23.12.2025, 19:59

23.12.2025, 20:06

Passé professionnel en 2019, Onley compte deux victoires à son actif (une étape du Tour Down Under en 2024, une étape du Tour de Suisse cette année) mais il s'est surtout révélé comme un coureur de classement général. En 2025, il a fini 4e du Tour de France, 3e du Tour de Suisse et 4e place du Tour de Grande-Bretagne.

«Les performances d'Oscar en 2025 ont été vraiment incroyables. J'ai couru mon premier Tour de France quand j'avais 21 ans, alors voir ce qu'il a réussi cette année sur le Tour à 22 ans, c'était vraiment impressionnant», a déclaré dans un communiqué Geraint Thomas, retraité du peloton devenu directeur sportif de l'équipe Ineos Grenadier.

Cyclisme. «Nouveau chapitre» : Geraint Thomas nommé directeur de course d'Ineos

Cyclisme«Nouveau chapitre» : Geraint Thomas nommé directeur de course d'Ineos

