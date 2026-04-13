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Fin des sanctions Les hymnes russes et bélarusses résonneront dans les bassins

ATS

13.4.2026 - 17:43

Les nageurs russes et bélarusses sont désormais autorisés à concourir sous leurs couleurs lors des compétitions organisées par World Aquatics. Leurs hymnes nationaux sont également réintégrés, a annoncé l'instance lundi.

Svetlana Romashina et Svetlana Kolesnichenko, du Comité olympique russe (ROC), en natation artistique aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (archives).
Svetlana Romashina et Svetlana Kolesnichenko, du Comité olympique russe (ROC), en natation artistique aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.04.2026, 17:43

Bannis des compétitions internationales après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les nageurs russes et bélarusses pouvaient, depuis septembre 2023, participer à des épreuves internationales sous bannière neutre. «Les athlètes seniors de nationalité sportive bélarusse ou russe seront autorisés à participer aux compétitions de World Aquatics au même titre que leurs homologues représentant d'autres nationalités, avec leurs uniformes, drapeaux et hymnes respectifs», a assuré World Aquatics dans un communiqué.

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En novembre 2025, la fédération internationale de judo avait également décidé de réintégrer pleinement les judokas russes et bélarusses, eux aussi auparavant autorisés à concourir sous bannière neutre. En décembre, les restrictions avaient déjà été levées pour les jeunes nageurs russes et bélarusses, suivant ainsi les recommandations du CIO.

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World Aquatics précise que ces nageurs devront toutefois réussir «au moins quatre contrôles antidopage successifs effectués en partenariat avec l'Agence internationale de contrôle (ITA)» et avoir fait l'objet «d'une vérification approfondie de leurs antécédents.» Les prochains championnats du monde de natation doivent se tenir à Budapest en 2027.

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