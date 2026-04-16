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Athlétisme World Athletics rejette le changement d'allégeance

ATS

16.4.2026 - 19:39

La Fédération internationale a annoncé jeudi le rejet de la demande de changement de nationalité sportive de 11 athlètes recrutés par la Turquie, dont cinq médaillés olympiques kényans et jamaïcains. World Athletics a pris cette décision au nom de la crédibilité des compétitions.

Brigid Kosgei est directement touchée par la décision de World Athletics.
Brigid Kosgei est directement touchée par la décision de World Athletics.
ats

Keystone-SDA

16.04.2026, 19:39

Frustrée par son bilan aux Jeux 2024 de Paris (0 médaille d'or), la Turquie a lancé une vaste campagne de naturalisation de champions en vue de briller aux Jeux 2028 de Los Angeles, moyennant de généreuses compensations financières. Un comité d'examen de World Athletics a estimé que cette politique était «incompatible avec les principes fondamentaux de la réglementation» destinée à protéger la «crédibilité» des compétitions, et inciter les pays à former les talents locaux.

En vertu de cette décision, les sportifs concernés ne sont pas autorisés à représenter la Turquie, mais peuvent participer à des meetings d'une journée ou à des courses sur route à titre individuel ou sous les couleurs d'un club, a précisé l'instance dans un communiqué.

En plus de la nationalité, World Athletics s'attache à vérifier l'existence d'un lien «réel» entre le pays et l'athlète avant d'accepter une demande de changement d'allégeance.

Parmi les onze athlètes recrutés par la Turquie puis refoulés par la Fédération internationale, figurent trois Jamaïcains médaillés à Paris: Rojé Stona en or au lancer du disque, Wayne Pinnock en argent à la longueur et Rajindra Campbell en bronze au poids.

Le refus concerne aussi la Kényane Brigid Kosgei, ex-recordwoman du marathon et médaillée d'argent aux Jeux de Tokyo en 2021, et son compatriote Ronald Kwemoi, médaillé d'argent sur 5000 mètres à Paris, de même que la sprinteuse nigériane Favour Ofili et l'héptathlète russe Sophia Yakushina.

Le coordinateur des athlètes turcs candidats aux JO 2028 de Los Angeles Önder Özbilen avait défendu en mars auprès de l'AFP «la campagne de naturalisation la plus humaniste jamais entreprise» de champions étrangers qui «attireront les talents locaux» vers l'athlétisme.

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