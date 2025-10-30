Deux employés et un consultant travaillant pour la Fédération internationale d'athlétisme ont détourné «plus d'1,5 million d'euros sur plusieurs années», a révélé mercredi World Athletics, confirmant une information du média 3 Wire Sports.

World Athletics, présidé par Sebastian Coe, a été victime de détournement de fonds. IMAGO/Imagn Images

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Plus tôt dans l'année, World Athletics a découvert un système de détournement de fonds au sein de son organisation», a écrit la fédération dans un communiqué précisant que les deux collaborateurs impliqués et encore en poste au sein de l'instance à la découverte des faits ont vu leurs contrats résiliés.

Selon 3 Wire Sports, les trois personnes impliquées ont eu recours à des notes de frais falsifiées ou modifiées pour détourner les fonds. «Des dossiers détaillés ont été constitués et transmis aux autorités judiciaires et légales compétentes en vue d'une enquête pénale», a poursuivi World Athletics, ajoutant que les contrôles financiers vont être renforcés au sein de l'organisation.

Coe : «Nous ne sommes pas ce type d'organisation»

«Malheureusement, les vols en entreprise se produisent dans des organisations du monde entier et dans tous les secteurs industriels, à différents niveaux. Le plus important est de les identifier, (...) puis de mettre en place des contrôles renforcés», a commenté le président de l'instance Sebastian Coe.

«Trop d'organisations passent sous silence ce type d'incidents, licenciant les employés avec des informations limitées, ce qui permet aux auteurs de ces fraudes et vols de poursuivre leurs activités dans de nouvelles organisations. Nous ne sommes pas ce type d'organisation», a-t-il ajouté.