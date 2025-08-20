  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Boxe Décision choc : des tests de genre avant les Mondiaux !

ATS

20.8.2025 - 17:19

La nouvelle fédération mondiale, World Boxing, a confirmé l'introduction de tests de genre obligatoires pour toutes les participantes.

L'Algérienne Imane Khelif se soumettra-t-elle au test de genre rendu obligatoire par World Boxing à deux semaines des Mondiaux?
L'Algérienne Imane Khelif se soumettra-t-elle au test de genre rendu obligatoire par World Boxing à deux semaines des Mondiaux?
sda

Keystone-SDA

20.08.2025, 17:19

20.08.2025, 17:48

Cette décision intervient à moins de deux semaines du début des championnats du monde de Liverpool.

La nouvelle directive s'applique dès maintenant et prévoit un test génétique unique pour déterminer le sexe à la naissance. Selon la fédération, l'objectif est de garantir des conditions de compétition équitables et la sécurité de toutes les athlètes féminines.

Boxe. Le CIO reconnaît World Boxing : vers le maintien de la discipline aux JO

BoxeLe CIO reconnaît World Boxing : vers le maintien de la discipline aux JO

Le cas de la championne olympique 2024 Imane Khelif, qui avait été exclue l'année précédente par la fédération IBA compétente à l'époque en raison d'un test controversé, rend cette décision particulièrement explosive. On ne sait pas encore si l'Algérienne se soumettra à la nouvelle procédure.

World Boxing a été reconnue comme partenaire officiel par le CIO en 2024 et est donc responsable de l'organisation du tournoi olympique de boxe de 2028 à Los Angeles.

Enquête ouverte à Paris. Polémique en boxe : «Cela restera la plus grosse tache de ces JO»

Enquête ouverte à ParisPolémique en boxe : «Cela restera la plus grosse tache de ces JO»

Les plus lus

Il dépose sa Jaguar au garage, elle parcourt près de 1000 km... sans lui!
«Avant, je n'avais pas d'amis; j'étais la femme d'un homme»
Un homme d'affaires viole une jeune fille de 15 ans en état de choc
Massacre à la tronçonneuse: un mystérieux individu sévit dans un village soleurois
Mère et ses deux filles tuées à Corcelles: ex-époux arrêté
Suivez le meeting lausannois en direct