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La consécration de l'éternel maudit Wout Van Aert : «Cette victoire signifie tout pour moi»

ATS

12.4.2026 - 20:45

«Cette victoire signifie tout pour moi»: Wout Van Aert a réalisé le rêve d'une vie en remportant dimanche son premier Paris-Roubaix au terme d'une 123e édition complètement folle, devançant au sprint Tadej Pogacar à qui l'Enfer du nord continue de se refuser.

Van Aert touche au rêve et s’offre enfin Paris-Roubaix.
Van Aert touche au rêve et s’offre enfin Paris-Roubaix.
EPA

Keystone-SDA

12.04.2026, 20:45

Formidable champion devenu ces derniers temps le perdant magnifique du peloton, le Belge a pris une revanche éclatante sur le sort dans une course qui l'obsédait depuis sa première participation en 2018.

Il y avait découvert la rudesse de la Reine des classiques jusqu'à l'extrême avec la mort dramatique de son coéquipier, Michael Goolaerts, retrouvé inconscient dans le secteur pavé de Viesly avant de décéder dans la soirée d'un arrêt cardiaque à l'hôpital.

«Ça fait huit ans depuis je voulais lever le doigt au ciel pour Michael ici», a souligné le coureur de Visma-Lease à bike, fauché par l'émotion, lui qui rêvait depuis l'enfance d'une victoire dans l'un des deux grandes classiques pavées avec le Tour des Flandres.

Paris-Roubaix. À un souffle du sacre, Van Aert brise le rêve mythique de Pogacar

Paris-RoubaixÀ un souffle du sacre, Van Aert brise le rêve mythique de Pogacar

«Il n'y a pas un mec qui mérite plus que lui de gagner Paris-Roubaix», a résumé son coéquipier Christophe Laporte qui, placé dans le groupe de poursuivants avec Van der Poel, Stuyven, Mads Pedersen, Stefan Bissegger et Mick van Dijke, a «essayé de ralentir pour ne pas qu'on revienne» sur le duo de tête.

Devant, Pogacar et Van Aert ont collaboré, le Slovène essayant de l'attaquer dans chaque secteur pavé difficile, à Mons-en-Pévèle ou dans le Carrefour de l'Arbre, où il a failli partir à la faute. «Le plus dur pour moi était d'arriver jusqu'au vélodrome tellement il m'a poussé à la limite», a rapporté Van Aert.

«Ça valait le coup de souffrir»

Mais une fois dans le vélodrome, le Belge savait «exactement quoi faire». «Ce sprint, je l'avais déjà fait tellement de fois dans mes rêves. Il n'y a rien de plus beau que de battre au sprint le champion du monde. Ça valait le coup de souffrir dans sa roue».

Pour le Campinois, premier Belge à s'imposer à Roubaix depuis Philippe Gilbert en 2019, la pression était devenu colossale au fil des ans, lorsqu'il brillait sur d'autres terrains – dix succès d'étape sur le Tour de France – mais calait dans les Monuments, avec Milan-Sanremo en 2020 comme seule victoire.

«J'ai arrêté d'y croire tellement de fois mais seulement pour me réveiller le lendemain avec l'envie de continuer à me battre. Et aujourd'hui, je suis enfin récompensé.»

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