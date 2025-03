Wout Van Aert espère jouer les premiers rôles dans les classiques flamandes, et ce dès vendredi lors de l'E3 Classic. Le Belge, absent de Milan – San Remo, a été discret depuis le début de l'année.

Wout van Aert lors de Kuurne-Brussels-Kuurne le 2 mars 2025. IMAGO/Photo News

Keystone-SDA ATS

Le temps commence à presser pour le rouleur belge de 30 ans, qui va retrouver à Harelbeke son grand rival, le Néerlandais Mathieu van der Poel. Les années passent et il n'a toujours remporté ni le Tour des Flandres, ni Paris – Roubaix, deux monuments qui correspondent le mieux à ses qualités et qui l'obsèdent.

Le leader de la formation Visma-Lease a Bike a profondément modifié sa préparation hivernale pour arriver avec un maximum de fraîcheur au Ronde le 6 avril et dans l'Enfer du Nord une semaine plus tard. Van Aert a ainsi réduit à six épreuves seulement sa saison de cyclocross.

Son début d'année sur route mentionne seulement trois courses d'un jour sur lesquelles il n'a pas pesé (11e notamment du circuit Het Nieuswblad début mars) et le Tour d'Algarve comme unique course à étapes. Le reste du temps, Van Aert l'a passé en Espagne, s'entraînant d'arrache-pied pendant que ses rivaux Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar se livraient à un duel titanesque lors de la Primavera.