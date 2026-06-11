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Cyclisme Van Aert gagne la 5e étape, la bataille des sommets approche

ATS

11.6.2026 - 18:33

Le Belge Wout Van Aert a remporté au sprint la 5e étape du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes jeudi à Villars-les-Dombes. Idéalement lancé, le vainqueur du dernier Paris-Roubaix a devancé le Français Hugo Hofstetter et l'Allemand Phil Bauhaus.

Tour d’Auvergne-Rhône-Alpes: Van Aert règle le sprint final.
Tour d’Auvergne-Rhône-Alpes: Van Aert règle le sprint final.
ats
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Keystone-SDA, Keystone-ATS

11.06.2026, 18:33

Le Français Alex Baudin (EF Education) conserve le maillot jaune de leader avec douze secondes d'avance sur le Français Kévin Vauquelin et le Britannique Oscar Onley.

Paul Seixas pointe à la dixième place à une minute pile de Baudin.

Vendredi, le peloton va attaquer la montagne qui sera au menu des trois dernières journées de cette 78e édition avec une première arrivée au sommet à Crest-Voland.

Cyclisme. Alex Baudin frappe fort et s’empare du premier maillot jaune

CyclismeAlex Baudin frappe fort et s’empare du premier maillot jaune

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