  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Golf - US Open Wyndham Clark en tête après un 1er tour interrompu

ATS

19.6.2026 - 08:34

Wyndham Clark pointe seul en tête avec déjà quatre coups d'avance à l'issue du 1er tour de l'US Open. Ce 1er tour a été interrompu par l'obscurité jeudi à Southampton dans l'Etat de New York.

Wyndham Clark pointe seul en tête avec déjà quatre coups d'avance à l'issue du 1er tour de l'US Open.
Wyndham Clark pointe seul en tête avec déjà quatre coups d'avance à l'issue du 1er tour de l'US Open.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.06.2026, 08:34

Clark, auteur d'un eagle et de deux birdies en trois trous, a lui-même été arrêté et aura encore deux trous à jouer vendredi pour finir son premier tour, avant d'enchaîner sur le deuxième.

L'Américain de 32 ans avait remporté l'US Open en 2023, et dit se présenter en quête de rachat après avoir endommagé de frustration un casier l'an passé lors du tournoi disputé à Oakmont.

Sept joueurs partagent la deuxième place provisoire à quatre coups, dont l'Espagnol Jon Rahm, l'Américains Dustin Johnson et l'Anglais Matt Fitzpatrick. Rory McIlroy suit un coup plus loin à la 9e place sur le parcours exigeant de Shinnecock.

Le jeu a été interrompu pendant deux heures dans la matinée à cause du brouillard, qui a fini par être chassé par des rafales de vent qui ont gêné les golfeurs.

Le no 1 mondial Scottie Scheffler ne pointe qu'en 49e position à huit coups de Clark.

Les plus lus

Devant plusieurs célébrités, le couple Obama froisse Donald Trump !
Comme le bar fait payer l'eau du robinet, un habitué renverse la situation
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Culture de l’omerta : condamné, un policier de Lausanne obtient une promotion
La 13e rente AVS sera financée par un relèvement de la TVA