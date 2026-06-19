Wyndham Clark pointe seul en tête avec déjà quatre coups d'avance à l'issue du 1er tour de l'US Open. Ce 1er tour a été interrompu par l'obscurité jeudi à Southampton dans l'Etat de New York.

Wyndham Clark pointe seul en tête avec déjà quatre coups d'avance à l'issue du 1er tour de l'US Open. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Clark, auteur d'un eagle et de deux birdies en trois trous, a lui-même été arrêté et aura encore deux trous à jouer vendredi pour finir son premier tour, avant d'enchaîner sur le deuxième.

L'Américain de 32 ans avait remporté l'US Open en 2023, et dit se présenter en quête de rachat après avoir endommagé de frustration un casier l'an passé lors du tournoi disputé à Oakmont.

Sept joueurs partagent la deuxième place provisoire à quatre coups, dont l'Espagnol Jon Rahm, l'Américains Dustin Johnson et l'Anglais Matt Fitzpatrick. Rory McIlroy suit un coup plus loin à la 9e place sur le parcours exigeant de Shinnecock.

Le jeu a été interrompu pendant deux heures dans la matinée à cause du brouillard, qui a fini par être chassé par des rafales de vent qui ont gêné les golfeurs.

Le no 1 mondial Scottie Scheffler ne pointe qu'en 49e position à huit coups de Clark.