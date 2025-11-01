  1. Clients Privés
NBA Niederhäuser blessé, les Clippers s’arrachent au buzzer

ATS

1.11.2025 - 08:43

Yanic Konan Niederhäuser s'est retrouvé au repos forcé vendredi en NBA. Le «rookie» fribourgeois des Clippers est touché à la cheville gauche. La gravité de sa blessure n'a pas été révélée.

Keystone-SDA

01.11.2025, 08:43

01.11.2025, 09:11

En son absence, la franchise de Los Angeles s'est imposée 126-124 face aux New Orleans Pelicans, lesquels ont ainsi concédé leur cinquième défaite en autant de parties disputées depuis le début de la saison. Les Clippers ont quant à eux signé leur troisième succès en cinq matches, le troisième à domicile.

NBA. Yanic Konan Niederhäuser marque ses premiers points

NBAYanic Konan Niederhäuser marque ses premiers points

L'équipe californienne doit son salut à l'une de ses stars, Kawhi Leonard. Meilleur marqueur du match avec ses 34 points, l'ailier de 34 ans a inscrit le panier de la victoire au «buzzer». Il a également réussi 6 interceptions, 5 passes décisives et 5 rebonds. James Harden s'est, lui, fait l'auteur de 24 points et 14 assists.

