La légende chinoise de la NBA Yao Ming a démissionné de son poste de président de la Fédération nationale de basket (CBA). L'instance l'a annoncé jeudi, l'ancien joueur déplorant le niveau de performance de la sélection.

«Le comité exécutif s'est réuni à Pékin pour examiner et approuver la demande de démission de Yao Ming (...) et élire Guo Zhenming comme nouveau président», a annoncé la CBA dans un communiqué. «Nous espérons que Yao Ming (...) continuera à contribuer activement au développement du basket», a précisé l'instance, dont «les membres exécutifs respectent et comprennent la décision personnelle» du pivot vedette des Houston Rockets dans les années 2000.

Selon le communiqué, le plus célèbre basketteur de Chine, âgé de 44 ans, a pris la décision de démissionner «sur la base de considérations liées au développement du basket chinois» et pour se consacrer à des «projets personnels».

Dans une déclaration à l'agence officielle Xinhua, Yao Ming a pour sa part déploré «les résultats de la sélection nationale qui n'ont malheureusement pas répondu aux attentes». Il a choisi de partir alors qu'il lui restait environ deux ans de mandat afin de permettre à la fédération de bénéficier d'un cycle olympique complet pour améliorer l'équipe, a avancé Xinhua.

L'an dernier, Yao Ming avait affirmé qu'il «prendrai(t) ses responsabilités» après la non-qualification de la Chine aux JO 2024. «Le basket-ball est un domaine que j'ai toujours adoré que ce soit dans le passé, le présent ou le futur», a toutefois souligné jeudi Yao Ming, cité dans le communiqué de la CBA.

«J'espère que tout le monde continuera à soutenir le basket chinois tout comme moi», a poursuivi l'ancien joueur devenu un magnat des affaires et un ambassadeur culturel.

Selon la CBA, l'administration nationale des sports, l'organisme gouvernemental en charge de la politique sportive en Chine, a elle exprimé «sa sincère gratitude» à Yao pour son travail.

Le successeur de Yao Ming, Guo Zhenming, s'est engagé à approfondir les réformes et à aider la Chine à devenir un poids lourd du basket. «Prendre le relais à la tête de la CBA est une lourde responsabilité et un honneur», a commenté Guo Zhenming, également cité dans le communiqué.

