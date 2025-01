Le Français Yoann Richomme a franchi mercredi à 7h12 la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne pour terminer 2e du Vendée Globe. Cette épreuve a été remportée mardi par Charlie Dalin en un temps record.

💬 "Ça tient à un fil, j'ai failli taper un chalutier au deuxième jours"



Yoann Richomme a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe en deuxième position moins de 24 heures après Charlie Dalin pic.twitter.com/uHPSCSqiw1 — BFMTV (@BFMTV) January 15, 2025

Keystone-SDA ATS

Richomme, âgé de 41 ans, a bouclé son tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance en 65 jours 18 heures 10 minutes à bord de son monocoque de 60 pieds (18,28 m) Paprec Arkéa, un bijou de technologie mis à l'eau il y a deux ans seulement.

Le Varois a franchi la ligne 22 heures après Dalin (Macif), battu après un duel acharné lors de la remontée de l'Atlantique. Escorté par une trentaine de bateaux, revêtu d'un ciré rouge, bonnet gris sur la tête, il a laissé éclater sa joie, brandissant les bras en l'air à plusieurs reprises à son arrivée.

Le Normand Charlie Dalin a gagné mardi la course en 64 jours 19 heures et 22 minutes, soit 9 jours et 8 heures de moins que le précédent record établi en 2016/2017 par Armel Le Cléac'h. Richomme a lui aussi fait mieux que le temps de référence précédent.