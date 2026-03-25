  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

McEvoy s'indigne Zéro dollar pour son record, un million pour des dopés

Clara Francey

25.3.2026

Le nageur australien Cameron McEvoy, qui vient de battre le record du monde du 50 m nage libre datant de 2009, a jugé «dingue» de n'avoir reçu aucune prime pour cet exploit, alors que des athlètes dopés pourraient toucher un million de dollar aux Enhanced Games.

Après avoir battu le record du monde de 50 m, le nageur australien Cameron McEvoy enrage.
Après avoir battu le record du monde de 50 m, le nageur australien Cameron McEvoy enrage.
IMAGO/Insidefoto

Agence France-Presse

25.03.2026, 10:41

25.03.2026, 10:46

Lors d'une compétition à Shenzhen (Chine) vendredi, McEvoy, 31 ans, a amélioré de 3/100e le vieux record du monde du 50 m nage libre, qui appartenait depuis 2009 au Brésilien Cesar Cielo. Ce record datait de l'époque des combinaisons en polyuréthane, interdites depuis 2010.

Natation. McEvoy, l'Usain Bolt des bassins : un vieux record du monde tombe !

NatationMcEvoy, l'Usain Bolt des bassins : un vieux record du monde tombe !

«C’est dingue de se dire que pour décrocher un record du monde sans combinaison et sans aucune substance améliorant les performances, en tant qu'athlète propre, la prime est de zéro dollar», a déclaré mercredi à la presse depuis sa ville de Brisbane (Australie) le champion olympique et du monde du 50 m nage libre.

Le plot de départ depuis lequel il a battu son record a été signé par l'Australien et sera conservé dans un musée du sport à Shenzhen. Le nageur dit toutefois n'avoir reçu aucune prime, ajoutant qu'on lui avait refusé un contrat de parrainage en raison de son âge.

McEvoy a attribué son record à un entraînement qui privilégie le travail de la force plutôt que les heures passées dans le bassin. Une voie qui «tranche radicalement» selon lui avec les prochains Enhanced games prévus à Las Vegas en mai, des Jeux «améliorés» où le dopage sera autorisé et encadré.

Enhanced Games. «Compétition condamnable d'un point de vue éthique et moral»

Enhanced Games«Compétition condamnable d'un point de vue éthique et moral»

Une prime d'un million de dollars est promise à tout athlète qui irait plus vite que le record du monde du 100 m (hommes et femmes) sur piste et du 50 m nage libre (hommes et femmes également).

McEvoy a déclaré qu'il visait désormais les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles et, plus loin encore, les Jeux à domicile de Brisbane en 2032. Il aura alors 38 ans. «Je pense vraiment que je peux aller plus vite», a-t-il dit.

Les plus lus

«Attouchements», «fellations» et viols au fond d’une bibliothèque : ils racontent l’horreur
«Je vais vous couper l’appétit» - L’avertissement glaçant de l’ambassadeur suisse à l’OTAN
Alors que le printemps arrive, ce virus a le vent en poupe en Suisse
Le gros Globe se joue : suivez le géant dames des finales en direct
Une cargaison romaine échouée retrouvée dans le lac de Neuchâtel
«C’est une basse manœuvre» - Rachida Dati ne digère pas sa cinglante défaite